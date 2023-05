Dau un director, un viceprimar şi un primar  pentru un grătar

Nu s-a stabilit data şi ora când s-a întâmplat. Nu s-a omorât nimeni să afle. Poliţia locală, prin directorul ei de atunci spunea băcăuanilor şi conducerii Primăriei Bacău că, fără camere de luat vederi, nu pot să facă nimic. Camerele, cele 14-16 comandate şi plătite de primărie nu au mai fost livrate. Dar asta este o altă problemă, de care, am înţeles, se ocupă serios cine trebuie. Nu se ştie, spuneam, când s-a întâmplat, imagini de la „locul faptei” au apărut pe reţelele de socializare pe 26 august 2022 (vezi imagine 1, preluată de la Ziarul de Bacău): nişte vandali, cum le spune Poliţia Locală, au distrus cu instrumente adecvate sau improvizate, mai multe suporturi pentru grătarele amenajate la intrarea în Parcul Gherăieşti. Acolo, când era timp frumos, în zile lucrătoare sau de sărbători, băcăuanii amatori de grătare, aprindeau focurile, pregăteau jarul, scoteau din trăişti celebrii mici, roţi de cârnaţi, fripturi de porc, copane şi piept de pui, legume etc. şi o încingeau bine – bine vreme de 4-5 ore, că nu au unde se duce în altă parte. Socializau, luau aer curat din partea de Sud a Parcului, ascultau manele de la vecini, stăteau la rând, se mai împrumutau de o tavă de jar, mai ieşea şi de-o ceartă, ce mai, petrecere la iarbă verde. Lume multă, multă şi de tot neamul, cine nu mai prindea loc, se replia pe malul apei, dincolo de zidul de protecţie. Vandalii noştri au distrus, cu simţ de răspundere jumătate dintre grătare. Nu-i găsesc motivul, dacă vroiau fierul îl puteau lua, fără se distrugă tot în jur.

Ei, acum de 1 Mai, sărbătoare cu zi liberă, plus jumate din ziua de vineri, ziua de sâmbătă, duminică şi luni, sute de băcăuani muncitori, că doar e ziua lor, s-au adunat de dimineaţă pe lângă grătare. Dar, ce să vezi, şi acum atenţie sporită în zona administraţiei oraşului, atenţie directorului baze sportive şi parcuri (aici avem un director, un director adjunct şi un şef serviciu), atenţie viceprimarului Liviu Miroşeanu (am citit recent că el se ocupă de modernizarea parcurilor, cu proiecte, cu bani mulţi etc.), atenţie primarul Lucian Viziteu, şi cu atribuţii de viceprimar, s-a întâmplat, repet, în august 2022, socotim: 26 septembrie, 26 octombrie, 26 noiembrie, 26 decembrie 2022, 26 ianuarie, 26 februarie, 26 martie, 26 aprilie, 1 mai 2023. Opt luni pline. În opt luni nu s-a reuşit repararea grătarelor din Parcul Gherăieşti, pentru ca muncitorii, puţini câţi au mai rămas prin Bacău, să poată sărbători 1 Mai, împreună cu familiile şi prietenii, cu vecinii, la un grătar. Nu s-a putut. Şi, acum ştim cu toţii, dacă onor şefii de la Parcuri, viceprimari şi primar ar fi vrut şi îi durea macar în cot de 1 Mai, de Sărbătoarea Muncii, de tradiţie, ar avea ceva respect faţă de băcăuani, faţă de imaginea Parcului Gherăieşti, că doar un parc mai de doamne ajută avem, cu doi muncitori se făcea rapid curat acolo, alţi doi muncitori construiau grătarele, vreo 2-3 refăceau suportul şi zidăria, primii doi reveneau şi procedau la o curăţenie generală, în trei zile, încărcat, totul era gata şi cu bani puţini, astfel ca oamenii muncii veniţi la grătar să găsească totul în regulă, cum a fost şi cum nu va mai fi. Acum priviţi imaginea noastră, luată duminică, 30 aprilie 2023, ora 15.00. Este identică cu cea din 26 august 2022? Este. Mare porcărie, domnilor administratori ai oraşului! Chiar aşa? Este, ştiţi asta, singurul loc din oraş unde se poate face, legal şi în siguranţă, un grătar, ce mare lucru v-au cerut oamenii? Puţină ruşine nu trece pe sub nasul domniilor voastre!

P.S. Despre cum ar trebui să fie amenajat acel spaţiu, vă spun în preajma zilei de 1 Iunie.