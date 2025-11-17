Darius Bejenaru, tânărul artist de 16 ani cu origini oneștene, va deschide concertul caritabil de Crăciun al lui Horia Brenciu la Londra

Darius Bejenaru, un tânăr muzician de 16 ani cu origini oneștene și o voce care emoționează de la primele acorduri, continuă să își ducă talentul și generozitatea dincolo de granițele țării. După aparițiile remarcate la „Români Talentați în Diaspora” și „X Factor România”, adolescentul a fost invitat să deschidă concertul caritabil de Crăciun susținut de Horia Brenciu pe 7 decembrie, în capitala Marii Britanii.

Evenimentul, organizat în beneficiul celor peste 10.000 de copii sprijiniți de Asociația „Glasul Vieții”, va reuni artiști, voluntari și membri ai comunității românești într-o seară dedicată muzicii și faptelor bune.

Deși are doar 16 ani, Darius se remarcă prin maturitatea artistică și încrederea cu care urcă pe scenă. Finalist în competiția „Români Talentați în Diaspora”, el a cântat pe scena X Factor România alături de Marius Moga și a fost selectat în grupa Elite a prestigiosului program britanic „Voice In A Million”. Până în prezent, a compus trei melodii originale și a lucrat cu artiști internaționali, construindu-și pas cu pas un nume în lumea muzicii.

Pe lângă talentul său, Darius este cunoscut și pentru implicarea în acțiuni caritabile. Cântă deseori în spații publice și la evenimente de binefacere, aducând bucurie oamenilor prin muzica lui.

„Este un tânăr care inspiră și aduce speranță celor din jur. Ne bucurăm să îl avem pe scena concertului caritabil de Crăciun de la Londra”, au transmis organizatorii.

Pe 7 decembrie, Darius Bejenaru va urca pe scenă alături de Horia Brenciu, Dan Negru, preotul Dan Damaschin și alți invitați surpriză, într-un spectacol menit să strângă sprijin pentru copiii din România. Concertul promite o seară emoționantă, în care muzica și solidaritatea vor merge mână în mână.