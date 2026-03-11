DAN AIR reia zborurile către Siria și mută temporar operațiunile din Damasc pe aeroportul din Aleppo

Compania aeriană românească DAN AIR reia zborurile către Siria, însă își mută temporar operațiunile din Damasc în Aleppo. Decizia vine în contextul extinderii termenului de închidere a spațiului aerian din Damasc, în urma declanșării conflictului din Orientul Mijlociu. Astfel, în perioada 15 martie – 26 martie, DAN AIR va opera, conform programului, toate zborurile programate către Damasc de pe Aeroportul Internațional din Aleppo (ALP). DAN AIR este primul și singurul operator din Uniunea Europeană care a lansat zboruri directe între Siria și Europa, în luna iunie a anului 2025.

Decizia mutării operațiunilor pe aeroportul din Aleppo vine în urma unei analize de risc amănunțite, efectuată de comitetul de siguranță al companiei aeriene DAN AIR și aprobată de autoritatea aeronautică civilă siriană, care a indicat faptul că zborurile pe această rută pot fi efectuate în siguranță. De asemenea, operațiunile sunt desfășurate în deplină conformitate cu reglementările europene de siguranță aeronautică, în urma evaluărilor permanente realizate de departamentele de Safety și Security ale companiei. Astfel, toți pasagerii care și-au achiziționat bilete pe ruta București – Damasc și retur au fost relocați, iar începând cu 15 martie vor putea călătorii de pe Aeroportul Internațional din Aleppo (ALP).

„Reluarea zborurilor către Siria era un pas necesar, având în vedere cererea ridicată din partea pasagerilor, care au în prezent foarte puține opțiuni de transport pentru a putea scăpa din zona de conflict a Orientului Mijlociu. Există comunități importante de sirieni în Europa, iar pentru mulți dintre ei zborurile noastre din București reprezintă una dintre cele mai accesibile și directe modalități de a reveni acasă, alături de familiile lor. Monitorizăm constant evoluția situației din regiune și suntem pregătiți să reluăm operațiunile pe Aeroportul Internațional Damasc imediat ce spațiul aerian va fi redeschis”, a declarat Matt Ian DAVID, CEO-ul companiei aeriene DAN AIR.

DAN AIR efectuează două zboruri pe săptămână către Damasc

Zborurile București – Aleppo și retur se vor efectua conform programului aferent rutei Damasc, adică în fiecare joi și duminică. Orele de operare rămân neschimbate. Ruta lansată în iunie 2025 a devenit una dintre principalele conexiuni aeriene directe dintre Siria și Uniunea Europeană, cu mii de pasageri care călătoresc pe această rută în fiecare lună.