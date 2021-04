Noua Dacia Spring este o mașină de oraș care îmbină valorile fundamentale ale mărcii Dacia cu avantajele unei motorizări 100% electrice.

Dacia a comunicat prețurile pentru modelul Spring, care poate fi comandat începând cu data de 20 martie și în România. Vânzările încep cu echiparea superioară Comfort Plus, care are un preț de pornire de 18.100 de euro. Prin Programul Rabla Plus, Dacia Spring în echipare Comfort Plus va putea fi achiziționată astfel la prețul de aproximativ 9.050 de euro. Ulterior vor fi deschise precomenzile și pentru versiunea de echipare „Comfort”, disponibilă la prețul de 16.800 de euro (TVA inclus). Prin Rabla Plus, românii vor plăti 8.400 de euro, ceea ce înseamnă că Dacia Spring va fi cu puțin mai scumpă decât Logan cumpărat prin Programul Rabla (6.990 de euro), în condițiile în care va fi mai bine echipat.

Echipamente

Dacia Spring beneficiază, în serie, de numeroase echipamente de siguranță, printre care: limitator de viteză, ABS, ESP, repartitor electronic al forței de frânare, 6 airbag-uri, apel de urgență (buton SOS), aprindere automată a farurilor și frânare automată de urgență. Varianta Comfort Plus vine echipată cu aer condiționat, sistem multimedia cu ecran tactil de 7 inchi MediaNav și suport Android Auto/Apple CarPlay, cameră de mers înapoi, senzori de parcare spate, vopsea metalizată și decoruri interior Orange. Modelul este disponibil, de la lansare, în trei culori: Kaoline White, Cenote Blue și Lightning Silver. La aceasta se va adăuga, ulterior, o a patra opțiune: Goji Red.Producătorul oferă garanție 3 ani sau până la 100.000 de kilometri pentru mașină. Bateria însă are o garanție de 8 ani și până la 120.000 de kilometri. În funcție de preț, echipamentul de la bord va include un sistem multimedia cu ecranul tactil, care permite cuplarea cu smartphone-ul.

Autonomia

Primul model electric din istoria Dacia are un motor de 45 CP și o baterie Li-Ion cu capacitatea de 26,8 kWh, care-i asigură o autonomie de 230 km WLTP (305 km WLTP City). Mașina are o lungime de 3,73 metri, dar oferă un portbagaj de 300 de litri, o valoare imensă pentru segmentul din care face parte. Ne așteptăm ca Dacia Spring să domine vânzările de mașini electrice de pe continentul european, presupunând că Dacia va avea suficiente mașini pentru a acoperi cererea. Dacia Spring Electric are patru locuri, iar bancheta din spate este rabatabilă.