„Când mă gândesc…îmi vine greu astăzi să cred că eu eram acel om: un fel de toxicoman al vieții mele. E o poveste veche. Culmea că pe atunci credeam că am dreptate. Vedeam distorsionat totul. Consideram că ceilalți au o problemă. Semănam cu părinții, doar puțin îi depășisem. Îmi era comod. Poftele culinare îmi erau toate îndeplinite. Pentru mine Paradisul era fast-food. Nu știu când a început totul. De fapt, dintotdeauna a fost așa. Era imposibil să existe un moment în care să nu mă gândesc la mâncare…

Apoi, am început să am dureri de articulații, de spate. Ele s-au instalat treptat dar le-am conștientizat când am realizat că nu pot urca două trepte. M-am speriat! Am fost nevoit să apelez la un specialist. Culmea, RMN-ul indicat nu putea fi efectuat. Trebuia să slăbesc. Ce are a face RMN-ul cu kilogramele mele? Pentru mine era de neînțeles. Dar medicul avea dreptate. Din acel moment, m-am schimbat. Eu nu mai făcusem așa ceva în viața mea! Brusc am început să mă simt straniu. Și mi-am dat seama că în cazul acesta era vorba despre o premieră în viața mea! Înainte puteam să fiu bucuros, entuziasmat, mulțumit…Dar nu sănătos!”

Așa își începe povestea un tânăr, puțin peste 30 de ani. Și continuă: „ajunsesem să fac din voința mea o lege”. Astfel își impunea cu multă voință să respecte meniul personalizat adaptat de specialist (renunțând la fast-food sau alte plăceri gastronomice), să renunțe la alcool, fumat, să respecte orele de odihnă, nemaivorbind de conștiinciozitatea îndeplinirii întocmai a procedurilor medicale recomandate de terapeut. Toate acestea l-au dus spre cea mai bună realizare din viața lui : SĂNĂTATEA!

Voința, „trăsătură de caracter manifestată prin hotărâre și perseverență în acțiuni, în realizarea scopului propus” este vitală în procesul de slăbire. Când vorbim despre sănătate, un om fără voință este un om inconștient. Chiar și în imaginație, proiectele noastre trebuie să fie realiste și orientate spre acțiune. Nu favorizăm nicidecum reușita dacă visăm cu ochii deschiși. Este inutil să visăm dacă nu facem nimic concret pentru a-i facilita apariția…

Nu voi încerca să vă opresc de la a dori orice lucru. Dorința este bună. Este ceea ce vă motivează să vă treziți în fiecare dimineață, să trăiți, să munciți, să evoluați și să iubiți. Face parte din ființa noastră. Dar trebuie să fiți atenți la sănătate. Dorințele culinare sunt cu dus-întors. Să nu vă conducă dorințele în loc să le conduceți dumneavoastră pe ele. Dorința de a mânca o înghețată când ați mâncat de dimineață o prăjitură, poate fi distructivă. Dorința de a mânca mai mult când abia ați mâncat poate fi de asemenea, în defavoarea sănătății.

Dorințele culinare distructive sunt mânate de stări emoționale necontrolate și nu au de-a face cu senzația de foame. Iată un motiv pentru a apela la terapeut! Adevărul este că știți ceea ce vreți. O știți chiar acum. Dacă faceți parte dintre cei câțiva care spun că nu știu ce vor, vă mințiți pe dumneavoastră înșivă. Undeva în sinea dumneavoastră se află răspunsurile pe care nu vreți să le recunoașteți. Pur și simplu nu le-ați dat glas.

Aveți șansa să vă împliniți dorințele. Toate dorințele duc într-o singură direcție: SĂNĂTATE! Înlocuiți dorințele distructive cu dorințele care duc către o viață fericită. Începeți prin a vă cultiva voința. Cu toții o avem, face parte din noi. Trebuie doar să o dezvoltăm. În scopuri nobile, pentru noi și pentru tot ceea ce ne înconjoară.

Un exercițiu de voință este benefic pentru orice persoană care dorește să obțină sănătatea sau să și-o întrețină. Imaginați-vă rezultatul muncii dumneavoastră manifestată printr-o voință de neclintit. Imaginați-vă cât de bine v-ați simți dacă ați avea ceea ce vreți: să fiți sănătos/-oasă, frumos/-oasă), iubit/-ă, apreciat/-ă, stimat/-ă. Într-un anumit fel, sentimentele acestea vă ghidează, vă conduc, vă îndeamnă să faceți corect și hotărât lucrurile care vor determina producerea evenimentelor.

„

Până când nu te dedici unui scop, cât timp eziți,

poți fi ușor tras înapoi, ești mereu lipsit de eficiență.”

(Goethe)

Nimic mai adevărat! Pornind de la ce a spus marele gânditor german și continuând cu definiția voinței din dicționarul explicativ al limbii române: „facultatea de a determina, de a orienta conștient activități proprii spre anumite scopuri, capacitatea de a decide, de a hotărî asupra propriilor acțiuni”, ajungem la concluzia clară că există o legătură strânsă între voință și reușită. Drumul către reușită este susținut de voință.

În prima etapă sunteți o victimă. Așa vă considerați. Și nu spun că nu aveți dreptate. Însă, cu ajutorul informațiilor și a terapeutului reușiți să depășiți această condiție care nu este deloc confortabilă. În următoarea etapă, realizați că aveți mai multă voință decât ați avut vreodată. Deja ați scăpat de câteva kilograme (aproximativ 10 kilograme). În această etapă, intențiile sunt focusate pe reușită. Vă proiectați viața așa cum ați vrea să fie. Totul pare realizabil! În etapa a treia (minus 16 kilograme) realizați că nu reușiți să dețineți controlul îndeajuns. Realizați că nu aveți destulă voință. Aceasta este etapa în care spuneți că nu mai puteți. Ați obosit. Atât a fost! Voința vă joacă feste. Terapeutul intervine. Este momentul! Voința trebuie susținută de cei ce pot s-o facă. Ei pot să te inspire. Ei te pot ajuta. Trebuie doar să permiți să se întâmple acest lucru. Și continui cu ultima etapă: omulețul nostru este stăpân pe sine și deține controlul: acum i se pare mai ușor totul. De ce? Deoarece a înlăturat toate blocajele din lăuntrul lui cu ajutorul specialistului, pentru a îngădui intenției să se materializeze.

Bravo! Bravo! Bravo! Atât pot spune când omul drag mie, reușește într-un scop atât de curat cum este sănătatea! Alte cuvinte sunt de prisos, cu excepția unuia singur: voința- cuvânt cheie.

Carmen Barcan, terapeut