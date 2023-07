Cursuri de Vară Oboi cu participare internațională– Tescani 2023

Ediția din acest an a Cursurilor de Oboi-Tescani 2023 va debuta pe 7 iulie și va dura șase zile, timp în care cei prezenți vor învăța, experimenta și dezvolta, arta muzicală a instrumentului oboi. Această ediție devine una specială prin ridicarea ștachetei la nivel internațional, odată cu prezența profesorului și solistului instrumentist de talie mondială Pedro Diaz Cosme, profesor de oboi la Juilliard School of Music din New York și solo corn-englez la Metropolitan Opera New York.

„Alături de acesta ne vom bucura de prezența lui Dorin Gliga, un oboist și profesor recunoscut pe plan international”, a precizat Emil Stancu, coordonator proiect și solist oboi la Filarmonica „Mihail Jora” Bacău. „Împreună cu concertul din data de 06.07.2023, pe care artistul american îl va interpreta în compania orchestrei din Bacău, putem spune că Cursurile de Vară dedicate instrumentului Oboi constituie unul dintre cele mai importante evenimente cultural-educaționale din zona Moldovei. Anvergura și personalitatea interpretului și profesorului american, prezența lui Dorin Gliga și cursanții care vin din toate zonele țării sunt ingredientele care asigură consistență și dau valoare acestui act educațional-artistic”, a mai spus Emil Stancu.

Cursurile se vor desfășura în localitatea Tescani, în cadrul Muzeului Național „George Enescu”, Secția ,,Dumitru și Alice Tescanu” și sunt deschise publicului, cât și celor interesați de arta muzicală interpretativă. Până acum și-au anunțat prezența peste 25 de participanți din toate colțurile țării, Cluj, București, Târgu Mureș, Iași, Bacău, dar și din Austria, Franța și Republica Moldova.

„Ne dorim prin această inițiativă să ridicăm continuu anvergura și valoarea invitaților și să creăm în perspectivă, un important pol cultural-educațional național și internațional. Mulțumim pe această cale sponsorilor: SC Cat-Ion SRL, Barleta SRL și Concordia Laboratory SRL, care au făcut posibil realizarea acestui eveniment”, a mai adăugat Emil Stancu.