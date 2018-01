Cursa aeriană a companiei Blue Air, Bacău – Catania, are întârzieri pe sosire, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Aeronava care a decolat în condiții normale de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău nu a aterizat în Catania, din cauza rafalelor de vânt puternice. Programată să aterizeze în Catania în jurul orei 14.00, cursa a fost redirecționată către aeroportul din Palermo. În cazul în care condițiile meteo vor fi favorabile, se estimează că aeronava va ajunge la destinație în jurul orei 17.00. 25 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.