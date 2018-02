Media temperaturilor maxime şi minime va fi fluctuantă în următoarele două săptămâni (12 – 25 februarie) la nivelul întregii ţări, în timp ce probabilitatea pentru apariţia precipitaţiilor pe arii relativ extinse va fi mai mare pe 13 – 15 februarie şi, ulterior, după 17 februarie, relevă prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), publicată luni. În Moldova, în prima săptămână de prognoză, valorile termice diurne se vor situa, în medie, între un grad şi 4 grade, cu cele mai scăzute valori la mijlocul săptămânii şi cu cele mai ridicate către sfârşitul acesteia. În cea de-a doua săptămână, variaţiile termice diurne vor fi nesemnificative, iar media regională a temperaturilor maxime va fi de 2 – 3 grade, caracterizând un regim termic apropiat de cel normal pentru această perioadă a anului. Temperaturile minime vor fi negative pe întreg parcursul intervalului de prognoza, urmând a se situa, în medie, între -5 şi -2 grade, cu cele mai scăzute valori pe 16, 17 şi 25 februarie. Probabilitatea pentru precipitaţii pe arii mai extinse şi mai importante cantitativ va fi ridicata în intervalul 13 – 15 februarie, dar acestea se pot semnala, temporar şi pe arii restrânse, aproape zilnic şi în a doua săptămână de prognoză. La munte, regimul temperaturii medii a aerului, atât diurne, cât şi nocturne, nu va avea variaţii importante pe parcursul celor două săptămâni ale intervalului de prognoză. Astfel, în prima săptămână, maximele diurne se vor situa, în medie, între -4 şi zero grade, cu cea mai rece zi pe 15 februarie. În cea de-a doua săptămână temperaturile maxime mediate la scara întregii regiuni se vor situa în jurul valorii de -1 grad. Media minimelor nocturne va avea o evoluţie asemănătoare şi va fi între -9 şi -8 grade, în intervalul 12 – 17 februarie, după care va creşte şi se va situa în jurul a -6 grade, cu o uşoară tendinţă de scădere abia spre sfârşitul celor două săptămâni de prognoză. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi ridicată aproape pe tot parcursul intervalului de prognoză, dar în jurul datei de 14 februarie acestea se vor semnala pe arii extinse şi vor fi mai însemnate cantitativ. 1 SHARES Share Tweet

