Cum se obțin voucherele pentru plata energiei electrice: cine primește sprijinul și până când se depun cererile

Persoanele aflate în risc de sărăcie energetică pot beneficia de un ajutor financiar de 50 de lei pe lună, destinat exclusiv plății facturilor la energie electrică. Sprijinul este acordat sub forma unui tichet electronic, valabil până la 31 martie 2026.

Cine beneficiază de sprijin

Programul vizează peste 2,1 milioane de gospodării vulnerabile din întreaga țară. Condițiile de eligibilitate sunt:

Persoane singure : venit net lunar de cel mult 1.940 lei ;

Familii : venit net lunar/membru de cel mult 1.784 lei ;

Domiciliul în România sau rezidență legală pe teritoriul țării.

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt înscriși automat, fără a depune cerere. Dacă aceștia își schimbă adresa ori componența familiei, trebuie completată o nouă solicitare în platforma EPIDS, la primărie sau la oficiile poștale.

Cum se acordă sprijinul

Valoare : 50 lei/lună;

Perioadă de aplicare : 1 iulie 2025 – 31 martie 2026;

Tichetele sunt netransferabile și pot fi folosite doar pentru locul de consum declarat;

Plata facturilor se face prin Poșta Română, pe baza facturii și a actului de identitate.

Suma nu se acordă în numerar și nu se virează în cont bancar. Tichetele rămân valabile 12 luni de la ultima încărcare, dar nu mai târziu de 31 martie 2026.

Cum se depun cererile

Online : prin platforma EPIDS (epids.mmuncii.ro), disponibilă din 20 august 2025 . Cererea poate fi depusă de titular sau de o persoană desemnată. Procesul este complet automatizat, datele fiind verificate prin bazele oficiale ale statului.

Offline: pentru cei fără acces la internet, cererile pot fi depuse din 28 august 2025 la primăria de domiciliu sau la oficiile poștale.

Cererile se depun o singură dată. Pentru decontarea facturilor din lunile iulie și august 2025, solicitările trebuie trimise până la 27 septembrie 2025.