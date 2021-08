O informație de săptămâna trecută vine să întregească cumva, dacă mai era necesar, tabloul unei afaceri planetare. Astfel, “înainte de pandemie Pfizer producea anual aproximativ 200 de milioane de doze pe întregul portofoliu de vaccinuri” (a declarat directorul executiv Albert Bourla), ,,anul acesta sunt deja acorduri semnate pentru 2,1 miliarde de doze, iar valorile ar putea crește…. Prognoza încasărilor e de până la 33,5 miliarde de dolari, cu 29% mai mult decât anul trecut.” Acum două săptămâni, J&J, estima vânzările vaccinului COVID-19 pe tot anul la 2,5 miliarde de dolari, în timp ce Moderna a prognozat 19,2 miliarde de dolari. Prețurile vaccinurilor Pfizer și Moderna au crescut conform ultimele contracte de furnizare încheiate cu U E.

După Financial Times, noul preț pentru vaccinurile Pfizer este de 19,50 euro față de 15,50 preț anterior, în timp ce Moderna crește la 25,50 dolari pe doză, de la 22,60 dolari ai acordului anterior. Însă vaccinul e doar un element necesar și indispensabil ca fundal pentru afacerea COVID aflată în desfășurare. O sumă de alte interese din domenii conexe se împletesc în mod deloc dezinteresat cu politica globalistă. Era foarte clar că lovitura de PR a pandemiei va crea o rană în bugetul națiunilor. O rană din care se scurg mulți bani cu destinație greu controlabilă de care vor profita rapid și politicienii, indiferent de culoare ori naționalitate. Națiunile sunt acum ca măcelăriile deschise, în care măcelarul, ce ar fi trebuit să administreze marfa, se înfruptă din ea alături de hoardele de câini ce sfâșie cu sălbăticie carcasele atârnate în cârlige.

Să ne reamintim că, de curând, Guvernul României a achiziționat fără nici o explicație 120 milioane doze de vaccin anticovid la o populație vaccinabilă de sub 15 milioane de locuitori din care cca. 25%. e deja vaccinată. Dar asta nu se întâmplă numai în România. Germania va elimina testele Covid gratuite ,,pentru a încuraja campania de vaccinare…”, în contextul în care 51% din populație este complet imunizată, dar ritmul infectărilor nu încetinește, scrie Deutsche Welle. Măsura ar putea fi pusă în aplicare la finalul lunii septembrie. Testele gratuite costă guvernul circa 3,4 miliarde de euro, potrivit tabloidului Bild.

De fapt, cheia în care trebuie citită informația e că aceste miliarde de euro vor fi transferate de acum din portofelul populației în conturile producătorilor de teste. Italienii plătesc circa 22 de euro pentru un test rapid, în farmacii. Secretarul de stat pentru sănătate, Andrea Costa, declara vinerea trecută că ordinul la care lucrează comisarul extraordinar pentru criza sanitară stipulează un preţ maxim de 6 sau 7 euro pentru un test. Cu 61 de milioane de locuitori, Italia este a cincea cea mai populată țară a Europei. Sărăcesc națiunile pe fondul pandemiei, dar unde se duc banii? În toată Franța, luna trecută și nu numai, peste 160.000 de manifestanți au ieșit în stradă împotriva vaccinării care este obligatorie pentru anumite grupuri profesionale.

Au existat ciocniri între demonstranți și o forță de poliție bine echipată. În departamentul francez Drôme, câteva mii de medici și angajați ai spitalelor au intrat în grevă pentru a protesta împotriva vaccinării obligatorii a lucrătorilor din domeniul sănătății . De ce este atât de sigur președintele Macron că-și va supune națiunea? O explicație există. Conform https://de.rt.com/meinung/121246-wir-sind-im-krieg-oder/ ,,În luna mai a acestui an, Franța a avut cei mai mulți miliardari, printre primele 30 cele mai mari averi din lume după SUA – mai mult decât Germania sau China. Aceste evoluții au polarizat o țară profund divizată din punct de vedere social, cultural și politic, chiar mai mult decât era înainte de Macron.”

Concluzia ce se impune în mod natural e că, dacă banii se mută dintr-o administrare publică oricum coruptibilă într-o administrare privată, evident că și administrarea politică a țării va avea aceeași soartă. În SUA, un moratoriu de evacuare valabil 11 luni a împiedicat zeci de milioane de americani să-și piardă casele în timpul închiderii economice induse de coronavirus. Acest moratoriu a expirat pe 31 iulie, după ce Congresul a părăsit Washingtonul, fără a trece un proiect de lege pentru prelungirea acestuia. După https://www.rt.com/usa/530813-eviction-blackrock-great-reset/ ,,Opt milioane de locuințe ar putea fi în curând vacante, iar unii dintre cei mai mari proprietari corporativi din America așteaptă probabil să le achiziționeze…. BlackRock, de exemplu, a fost angajat de Rezerva Federală anul trecut pentru a cumpăra credite ipotecare în numele său, aparent pentru a susține economia SUA de recesiunea indusă de virus.

Fed a apelat la BlackRock și în 2008, iar parteneriatul s-a dovedit profitabil. BlackRock gestionează acum active de peste 7 trilioane de dolari -de la 1,3 trilioane de dolari în momentul ultimei crize economice.” Nu e lipsit de interes să adăugăm că BlackRock este unul din acționarii importanți ai companiei farmaceutice GlaxoSmithKline, respectiv Pfizer. Lucrurile nu se vor opri aici. Va urma valul V, VI… și alte tulpini de virus, etc. Va urma vaccinarea de la vârste din ce în ce mai mici, ținta declarată fiind bebelușii de 6 luni și vaccinarea lunară. Orice pretext e utilizat, oricât de irațional ar fi. Complicitatea coruptă a guvernelor și media corporatistă controlată sau mituită fac iraționalul să pară normal.

Miercurea trecută, într-o conferință de presă, Pfizer estima că ”este nevoie de o a treia doză de consolidare într-un interval cuprins între 6 şi 12 luni după vaccinarea completă pentru a menţine nivelurile ridicate de protecţie împotriva COVID-19, în condiţiile în care Delta este varianta coronavirusului ‘‘cea mai transmisibilă” observată până în prezent. ” Problema cu doza nr.3 e că se vehiculase ca fiind necesară înainte de a apare tulpina Delta ca pretext. Să ne amintim de tulpina italiană, braziliană, africană, britanică, românească, etc. Și tulpini noi tot vor apărea. Conform explicațiilor OMS pe situl oficial, ,,atunci când un virus circulă pe scară largă într-o populație și provoacă multe infecții, crește probabilitatea ca virusul să se muteze. Cu cât un virus are mai multe oportunități de răspândire, cu atât se reproduce mai mult – și are mai multe oportunități de a suferi modificări. Majoritatea mutațiilor virale au un impact redus sau deloc asupra capacității virusului de a provoca infecții și boli….” De fapt OMS nu spune noutăți în materie, dar omite să precizeze că mutația unui virus o ia întotdeauna înaintea vaccinului. Nu poți produce un vaccin pentru un ,,virus/mutație specifică ucigașă”, inexistentă la momentul proiectării antidotului.

Pe de altă parte, dincolo de cercetările individuale ale unor specialiști, care au subliniat că vaccinul în sine este mai periculos decât virusul, datele sunt acum certificate statistic de o autoritate dincolo de orice îndoială. Institutul Paul Ehrlich se ocupă de cercetare pentru vaccinuri și biomedicină (este un centru colaborator al OMS pentru asigurarea calității produselor din sânge)si se subordonează Ministerului Federal al Sănătății din Germania. Institutul raportase până la 30 aprilie aproape 50.000 de cazuri suspectate de „reacții adverse” relevante la vaccinările COVID. Dintre acestea, 524 de persoane (11%) au murit. Raportul institutului susține că; ,,…223 de persoane au fost raportate cu șoc anafilactic, 61 de atacuri de cord, douăsprezece infecții ale creierului, 99 de paralizii faciale și 16 infecții ale mușchilor cardiaci. Au fost înregistrate 20 de cazuri de așa-numitul sindrom Guillain-Barrè, leziuni ale nervilor, în special în măduva spinării, cu disfuncții motorii uneori severe, cum ar fi paralizia, care persistă pe viață la fiecare a cincea persoană afectată și duce la moarte în cinci la sută din toate cazurile. ” Subliniem că datele prezentate erau cele de la data de 30 aprilie ,de atunci au trecut 3 luni. La începutul acestei săptămâni, potrivit unei propuneri a Ministerului Federal al Sănătății din Germania, tinerii între 12 și 17 ani din toate statele federale ar trebui să se vaccineze.

,,Decizia contrazice poziția Comisiei permanente de vaccinare (STIKO), care nu recomandă o vaccinare generală pentru minori, deoarece efectele secundare potențiale depășesc pericolele unei evoluții severe a bolii COVID19” https://de.rt.com/inland/121722-gesundheitsminister-beschliessen-flachendeckendes-impfangebot-fur/ În ciuda datelor statistice, a vocilor oficiale și neoficiale, a protestelor împotriva demenței vaccinării forțate ori prin șantaj instituționalizat, procedura continuă. Europa devine astfel o măcelărie abandonată cu ușile larg deschise. Pe ruinele ei se va clădi noua ordine mondială corporatistă, iar cetățenii vor deveni unități mobile de producție…

Jr. Adrian M. Ionescu