Ce-am mai evoluat!… Eu chiar sunt foarte serioasă când spun asta… În urmă cu doi ani, pe când aveam cu toții o viață pe jumătate normală, peste tot prin oraș, dar chiar PESTE TOT, erau gunoaie. De exemplu, nu puteai merge prin parc fără să vezi ambalaje de înghețată, gogoși, burgeri, chiștoace, doze sau sticle de suc sau apă, și câte alte feluri de recipiente aruncate pe jos. Acum, să ne înțelegem: Coșuri de gunoi există. Până la urmă, când ești în parc și vrei să faci o poză care să arate superb, apare un coș de gunoi în cadru și strică totul, deci există, nu-s în imagiația mea. Însă acum nu vorbim doar de parcuri, ci mă refer și la stradă, la centru, la… TOT ORAȘUL!

Dar, haideți să vedem evoluția… După acești aproape doi ani de pandemie, acum vedem în continuare pe jos toate lucrurile de mai sus, dar în niște cantități mai mici. Nu vă impacientați! Căci nu am ajuns în punctul în care se face țara asta mai bună și mai curată. Acum, pe jos, sunt, în plus, mii de măști, noi sau uzate, și sticluțe de dezinfectant. Nu-i așa că am evoluat frumos?

Alt domeniu în care am evoluat: reclamele TV. Înainte de pandemie, recunosc, iubeam să am timp să mă uit la televizor. De când a venit pandemia, efectiv nu mai deschid televizorul. Poate, ocazional, pentru a-mi vedea prietena cum cântă. Cam atât. De ce? Să privim cu doi ani în urmă: reclamele erau despre cum să îți aduni prietenii pentru a mânca împreună, în oraș, de exemplu, la câte un foarte cunoscut restaurant de tip fast-food, în preajma sărbătorilor de iarnă erau reclamele cu jucării. Sau clasicele reclame la farmacii și ”Colebil pune bila pe picioare”, la o masă cu prea multă mâncare, după părerea mea.

Iar acum. Ce reclame vedem? Dacă nu știți răspunsul deja, îl veți vedea în continuare. De exemplu, te uiți la un film, emisiune sau altceva, vine o reclamă cu: ”Protejați-vă de Covid, Purtați Mască, Spălați-vă pe Mâini” etc., sau ”Campanie pentru a te vaccina”, indiferent de tipul de vaccin sau de ce conține acesta. Și tot așa. Dar, pentru cei care pun reclamele astea pe stradă, în magazine, la televizor, la știri, și pe unde mai aveți ocazia, am o mare întrebare: în această pandemie cum de nimeni nu a murit de cancer, atac cerebral, infarct sau altceva? Adică există oamenii foarte bolnavi, dar nu din cauza Covidului, ci și din cauza altor boli. Ei nu mai sunt importanți? Adică pandemia asta e bazată pe minciuni? E o întrebare care mă macină. Dar, dacă voi primi un răspuns, îl vreau sincer și nu un răspuns bazat pe minciuni. Și mai am o întrebare: anul de pandemie nu are dreptul la viroze și gripe? Sau acestea nu fac parte din gruparea SARS ce pot influența testul de Covid?

Așa că, sunt și eu foarte curioasă, ce credeți? Am evoluat? Că eu văd un răspuns negativ cât Muntele Everest. În loc să învățăm ceva bun, cum ar fi, de exemplu, ecologie sau, cel mai important, Omenie, de când cu pandemia, unii oameni ar fi în stare să omoare alți oameni pentru a se feri ei de virus.

Maria-Alexandra Vaman, 13 ani, elevă în clasa a VII-a A, la Școala Gimnazială „Dr. Al. Șafran”, membră a Cercului de jurnalism de la Palatul Copiilor Bacău