Astăzi, pe strada Mioriţei, din municipiul Bacău, un camion frigorific pentru transport alimente, staţionat în aproprierea unui magazin, a luat foc. Când a văzut flăcările, şoferul a sărit imediat cu stingătorul, ar fi fost ajutat şi de câţiva martori, dar şi-au dat seama că nu au nicio şansă să stingă vâlvătaia şi au alertat pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău. Militarii au mers la faţa locului cu două autospeciale de stingere şi au reuşit să lichideze destul de rapid incendiul, care a distrus componente ale compartimentului motor, cauza probabilă fiind un scurtcircuit electric.

