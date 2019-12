Ca și în urmă cu un an Asociația Împreună pentru viitor Bacău a adus o rază de bucurie pentru copiii ce provin din familii cu situații materiale precare dar și bătrânilor singuri. În toate locurile pe unde au ajuns voluntarii asociației i-a însoțit ”Moș Crăciun”, care a dat binețe și a vorbit cu toții copiii întâlniți – și mai mult chiar, a făcut și fotografii cu aceștia! Menționăm faptul că această campanie a avut loc după ce într-un lanț de magazine ( Penny Market) din orașele Moinești, Comănești și Onești numeroși oameni au răspuns invitației ”Fii Spiridușul Moșului” și au oferit în ultimele săptămâni diverse alimente (făină albă, mălai, ulei, zahăr, orez) dar și conserve, sucuri, dulciuri, paste făinoase și altele. Aceste mărfuri au fost strânse chiar în incinta magazinelor din orașele menționate iar o mare parte din ”darurile Moșului” au fost achiziționate de voluntarii Asociației ”Împreună pentru Viitor”.

În această salutară acțiune ”Moș Crăciun” a avut un microbuz cu care voluntarii au plecat în întâmpinarea copiilor (ce-l așteptau deja pe legendarul personaj!) ”Linia de plecare” a fost la Moinești, unde pe platoul Cilioaia, pe un câmp plin de sonde ”Moș Crăciun” a venit cu daruri pentru o familie cu șapte copii. ”Caravana” a ajuns apoi la Comănești, unde au fost ajutate un număr de cinci familii, care s-au bucurat de sosirea lui Moș Crăciun. Este de menționat faptul că la Moinești și Comănești, în magazinele partenere ale acestei campanii toți copiii care se aflau la cumpărături împreună cu părinții s-au bucurat de o mică atenție ( de câte o cutie cu ciocolată) și o fotografie cu Moș Crăciun!

”Cu ajutorul oamenilor generoși și a supermarket-urilor unui lanț de magazine din Moinești, Comănești și Onești voluntarii Asociației Împreună pentru viitor Bacău au reușit ca să aducă spiritul Crăciunului în sufletele a peste 260 de copii. Am ajutat peste 80 de familii din localitățile Moinești, Comănești, Dofteana, Onești, Buciumi, Livezi, Helegiu, Bârsănești și Tisa Silvestri, oferindu-le copiilor 130 pachete cu alimente, 130 pachete cu dulciuri, 130 ghetuțe, 50 hanorace, 50 pulovere, 20 pături și 60 jocuri”, a declarat Florentin Iftime, vicepreședinte al Asociației Împreună pentru viitor Bacău.

Colaborând cu Direcția Generală de Asistență Socială în municipiul Onești voluntarii acestei asociații ”au bătut la ușa” mai multor familii necăjite, care locuiesc în cartierele Satul Catolic și Slobozia. De asemenea, au fost ajutate mai multe familii din satele Răcăuți (comuna Buciumi), Brătila și Helegiu (com. Helegiu), Bârsănești, Brătești, Albele (din com. Bârsănești), Prăjoaia (com. Livezi) și din satul Tisa Silvestri (com. Odobești).

Încununarea acestei campanii a fost dată de sfințirea noii locuințe a familiei Moraru din satul Tisa Silvestri. Această casă (foto 3) a fost începută la inițiativa părintelui Ioanichie, de la Mănăstirea Tisa Silvestri și a fost finalizată de membrii Asociației Împreună pentru viitor Bacău, ce a fost sprijinită de numeroși agenți economici din Onești. Aceștia au ajutat cu geamuri termopane, faianță, gresie, perdele iar o renumită firmă din Onești a oferit mobila necesară pentru întreaga locuință. Cu cea mai mare bucurie copiii din această familie, care sunt foarte încântați de noua lor locuință, i-au colindat pe cei care au făcut posibil ca visul lor – de a avea o casă modernă – să fie împlinit.

Cristina Gușu, președintă a Asociației Împreună pentru Bacău ne-a declarat despre această campanie:”A fost una deosebită, darurile pentru Sărbătorile Crăciunului le-am împărțit timp de trei zile, echipa noastră fiind formată din 16 voluntari! În cea de-a treia zi a campaniei noastre am ajuns la Tisa Silvestri, unde, după sfințirea noii locuințe, am împodobit bradul de Crăciun împreună cu acești fericiți copii!” (foto 4) Cristina Gușu a mulțumit tuturor pentru sprijinul și implicarea în această campanie, ”care a adus un zâmbet de bucurie fiecărui membru al celor peste 80 de familii pe care le-am ajutat” și a menționat că voluntarii Asociației Împreună pentru viitor Bacău vor ține legătura cu familiile cărora le-a trecut pragul la sărbătorile de iarnă. Ion Moraru