CSM: Judecătoria Bacău a avut 35.966 de dosare în 2025; aproape 2.000 pe judecător, pe fondul deficitului de personal

Judecătoria Bacău a prezentat vineri bilanțul activității pentru anul 2025, evidențiind un volum ridicat de muncă și condiții de lucru dificile pentru personalul instanței. Declarațiile au fost făcute în contextul în care judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a atras atenția asupra presiunii constante din sistemul judiciar.

Potrivit datelor prezentate în cadrul bilanțului, Judecătoria Bacău a avut de soluționat în anul 2025 un total de 35.966 de dosare, în condițiile în care instanța funcționează cu 20 de judecători – dintre care 18 definitivi și doi stagiari – dintr-o schemă prevăzută de 34 de posturi. În aceste condiții, încărcătura medie ajunge la aproape 2.000 de dosare pentru fiecare judecător.

Reprezentanții instanței au subliniat că un astfel de volum de muncă a devenit o realitate obișnuită pentru sistemul de justiție, însă mai puțin cunoscute sunt condițiile în care se desfășoară activitatea într-o judecătorie reședință de județ.

Imagini prezentate din birourile, holurile și arhiva instanței arată spații aglomerate de dosare și probleme legate de infrastructură, inclusiv praf, mucegai și mobilier deteriorat. Potrivit magistratului Alin Ene, aceste condiții au consecințe directe asupra sănătății personalului care lucrează zilnic în astfel de spații.

„Praful și mucegaiul din aceste arhive nu rămân doar pe dosare, ci ajung și pe pielea și în plămânii celor care lucrează aici”, a afirmat acesta, menționând că în rândul personalului au fost înregistrate afecțiuni precum astm, alergii, rinită alergică, probleme dermatologice sau insuficiență respiratorie cronică.

Magistratul a subliniat că situația nu este una izolată, iar condiții similare se regăsesc și în alte instanțe din țară. În același timp, a făcut referire și la un posibil material jurnalistic despre infrastructura instanțelor, care ar documenta probleme precum mobilier degradat sau infestări cu dăunători.

Un alt exemplu privind complexitatea activității instanțelor a fost prezentat prin cazul unui dosar depus recent la Judecătoria Bacău, în care o singură întâmpinare are 900 de pagini, parte a unui volum total de aproximativ 3,6 milioane de dosare aflate anual pe rolul instanțelor din România.

În raportul de bilanț al instanței, președinta Judecătoriei Bacău a subliniat necesitatea normării muncii judecătorilor, arătând că simpla asumare a responsabilității funcției nu este suficientă pentru îmbunătățirea indicatorilor de eficiență sau a calității actului de justiție.

„Întrucât doar asumarea responsabilității funcției nu poate îmbunătăți indicatorii de eficiență și calitatea actului de justiție, propunem normarea muncii. Eventuala creștere a duratei proceselor este în responsabilitatea statului, care are pârghiile pentru crearea infrastructurii și a condițiilor necesare pentru ca actul de justiție să își atingă scopul într-o durată rezonabilă”, se arată în concluziile raportului.

Potrivit datelor oficiale, instanțele din România gestionează anual aproximativ 3,6 milioane de dosare, în contextul unor probleme persistente legate de personal și infrastructură.