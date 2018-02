Noul site al Clubului Sportiv Municipal Bacău a fost lansat astăzi. Acesta are un design compatibil și cu dispozitivele mobile, noi funcționalități și o nouă adresă – www.csmbacau.ro Prin noul site, susținătorii CSM Bacău vor putea fi la curent cu următoarele evenimente sportive ce vor avea loc, clasamente, atât de la Handbal cât și de la Fotbal, dar și ultimele noutăți. De asemenea, noul site beneficiază de tehnologii și optimizări de ultim moment, propulsându-l astfel pe orice device în mai puțin de o secundă. În acest moment, site-ul CSM Bacău, prin funcționalități și design, se clasează în topul site-urilor deținute de cluburile sportive din România. 0 SHARES Share Tweet

