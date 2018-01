Anul acesta, crucile de gheață de la Bobotează nu au mai fost cioplite din apele înghețate ale Siretului. Parohia Săucești a păstrat tradiția crucilor de gheață, chiar dacă acestea au fost făcute în forme speciale și congelate. Crucile de gheață au fost expuse în fața casei praznicale a Bisericii cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” din comuna Săucești. 36 SHARES Share Tweet

