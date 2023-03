Crosul Jandarmeriei 2023 – VIDEO

Jandarmii din Gruparea Mobilă Bacău și Inspectoratul Județean Bacău au organizat „Crosul Jandarmeriei 2023”, întrecere sportivă în cadrul activităților dedicate Zilei Jandarmeriei Române, care la data de 3 aprilie împlinește 173 de ani.

Susținerea și încurajarea activităților sportive în cadrul celor două unități de jandarmerie din Bacău constituie un obiectiv important, orientat spre menținerea și fortificarea sănătății jandarmilor.

Această competiție a avut ca scop promovarea unui mod de viață sănătos prin practicarea sportului, atât în rândul nostru cât și în rândul societății civile. În acest sens am invitat mai mulți elevi și studenți din Bacău să participe, alături de noi, la această întrecere sportivă.

Proba de concurs a constat în parcurgerea unei distanțe de 5000 de metri, iar jandarmii au demonstrat că pe lângă activitatea profesională pe care o desfășoară zi de zi, sunt buni și la activități sportive, de această dată testându-și capacitatea de rezistență.

La băieți, cei 5000 de metri au fost parcurși în timpul cel mai scurt de un jandarm din Inspectoratul Judeţean Bacău, urmat de doi elevi de la Colegiul Național “Gheorghe Vrâncenu ”Bacău, iar la fete pe prima treaptă a podiumului a urcat o elevă a Colegiului Național “Gheorghe Vrânceanu” Bacău, fiind urmată de o elevă a Școlii Gimnaziale “Mihai Drăgan” Bacău și o studentă a Facultății de Sport “Vasile Alecsandri” Bacău.

Ocupanții podiumului au fost premiați cu medalii și cupe, dar învingători au fost declarați toți participanții la ediția din acest an a “Crosului Jandarmeriei”.

“Ziua de 3 aprilie este ziua care ne reprezintă, ziua profesiei pe care am ales s-o trăim și avem în gând grija față de oameni, indiferent de anotimpul de afară.

Vreau să vă mulțumesc tuturor, grație efortului depus suntem o echipă puternică, am depășit impasuri și încercări, am demonstrat că suntem mereu la datorie cu dedicație, competență și rezistență, într-un mediu deloc ușor.

Transmit gânduri bune și mulțumiri elevilor, studenților și familiilor lor pentru încrederea acordată și le doresc mult succes în viitor”, a transmis, în încheiere, domnul general de brigadă Sandu Ion, comandantul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.