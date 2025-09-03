CRONICA UNEI ZILE ÎNSORITE DE TOAMNA

Cu toții, mari și mici, elevi de școală preșcolară și școlară, părinți, cadre didactice, membri ai comunității locale, oficialități, au participat în ziua de 2 septembrie 2025, la o activitate cu totul deosebită, organizată de către Asociația A.R.I.P.I. din Bacău în colaborare cu Școala Gimnazială ,,Ion Borcea” din Racova.

Pregătirile pentru acest eveniment au început în avans, când s-au adus materialele necesare desfășurării activității și cele legate de logistica evenimentului, dar cel mai important ,,emblema” acestei asociații- ,,ghiozdănelul cu aripi” – ca rod al inimii prin iubire.

Ghiozdănelul oferit în dar, cu dragoste și generozitate, pentru toți elevii, echipat cu toate cele necesare începerii unui nou an școlar, a adus în dar bucurie atât celor mici, cât și întregii comunități răcovene. Implicarea în organizarea și desfășurarea acestui eveniment a fost exemplară, atât din partea membrilor Asociației A.R.I.P.I., cât și din partea tuturor cadrelor didactice prezente.

Școala Gimnazială ,,Ion Borcea” din Racova, prin elevii prezenți, a oferit ca dar de mulțumire și iubire, pentru generozitatea și încurajarea arătată, mici, dar interesante și valoroase talente locale. Astfel, încurajați fiind de organizatorii evenimentului, elevii răcoveni au reușit să transmită un strop din preocupările lor, din sensibilitatea, imaginația și creativitatea lor. Un public generos, pregătit de aplauze și susținere, format din părinți și copii, au dat culoare și suport întregului eveniment, desfășurat în această zi blândă și însorită de început de toamnă.

Activitatea în sine s- a desfășurat sub forma unui concurs în care s-au oferit premii tematice, pe secțiuni și după anumite criterii: creativitate și originalitate, efort și implicare, prezentare/expresivitate, impact artistic, astfel ca nici un copil să nu plece de la activitate ,,pierzător.” În consecință, juriul, format din șase membri, a pus accentul nu atât pe clasamentul strict sau performanța tehnică, cât pe calitățile copilului, pe curajul și determinarea acestuia.

La finalul activității toți participanții la concurs au primit diplome, iar câțiva câștigători au primit și mici premii suplimentare: cărți, jocuri educative, instrumente muzicale simple. Premiul ,,inimii publicului” sau premiul de popularitate s-a stabilit prin aplauze sau vot simbolic din partea spectatorilor.

Evenimentul rămâne, în inimile multora, unul motivant, prietenos și incluziv, dat fiind scopul sub care acesta s-a desfășurat: aprecierea creativității, originalității și impactul participanților, punând în valoare talentul și modul în care acesta inspiră sau ,,dă aripi” altora. Tuturor calde și vii mulțumiri!

Prof. înv. primar, Ana Focșa,

Școala Gimnazială ,,Ion Borcea” Racova