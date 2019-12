La data de 30 noiembrie a.c, în jurul orei 20.30, poliţiştii din Comăneşti au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe strada Minerului din localitate a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Din cercetări a rezultat faptul că, un tânăr, de 25 de ani, din comuna Asău, în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii, nu a adaptat viteza la condiţiile de drum şi derapat intrând în şanţ.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

La aceeaşi dată, o patrulă de poliție din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Moineşti, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu au depistat în flagrant un bărbat de 59 de ani, din comuna Balcani, în timp ce conducea un autoturism aflându-se sub influenţa alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 01 decembrie a.c., un bărbat de 50 de ani, în timp ce conducea un autoturism în Bacău, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat în colizoune cu un scuar.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea de mostrebiologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Poliţiştii din Buhuşi au depistat în flagrant un tânăr de 31 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Racova, sub influenţa alcoolului.

Tânărul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului.