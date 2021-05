Cercetat de poliţişti pentru conducere sub influenţa alcoolului

La data de 19 mai a.c, în jurul orei 08.30, poliţiştii Biroului Rutier Oneşti au depistat, în trafic, pe raza localităţii, un bărbat de 50 de ani, din comuna Livezi, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului.

La volan, băut şi fără permis de conducere

La data de 19 mai a.c, , în jurul orei 15:00, pe DN2F, în afara localităţii Traian, un bărbat de 46 de ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism, pe direcţia de deplasare Bacău-Vaslui a pierdut controlul vehiculului, a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat în şantul de pe partea dreaptă a sensului său de mers.

În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Din verificări s-a stabilit că bărbatul nu avea dreptul de a conduce valabil.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe şi fără permis.

A condus băut şi cu permisul suspendat

La data de 19 mai a.c, în jurul orei 19.00, poliţiştii din cadrul Compartimentului de Ordine Publică Bacău au depistat, pe raza comunei Nicolae-Bălcescu, un bărbat de 31 de ani, din comuna Faraoani, în timp ce conducea un autoturism, sub influenţa alcoolului şi cu permisul de conducere reţinut.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.