În ultima duminică a anului liturgic, Biserica ne invită să celebrăm solemnitatea lui Cristos, Regele Universului, o sărbătoare prin care recunoaștem suveranitatea Domnului asupra cerului și a pământului.

Această sărbătoare a fost instituită în anul 1925 de către Papa Pius al XI-lea, ca răspuns la regimurile politice atee şi totalitare care negau drepturile lui Dumnezeu şi ale Bisericii. Sărbătoarea lui Cristos, Regele Universului, ne amintește că fidelitatea și supunerea noastră trebuie să fie față de un singur conducător, Domnul Isus Cristos, nu față de dictatorii acestei lumi.

La aproape un secol distanță, vedem că toți dictatorii, a căror putere părea atât de mare și permanentă la acea vreme, cei care dominau scena mondială: liderii sovietici, fasciști, naziști și toți ceilalți, astăzi nu mai sunt. Dar Isus Cristos a rămas. Peste încă o sută de ani, cei care astăzi dețin puterea, cel mai probabil nu vor mai fi, însă Isus Cristos va rămâne.

Cristos este Rege nu doar pentru că domnește de sus, ci și pentru că domnește din interiorul nostru, dacă îi permitem să fie stăpânul vieții noastre.

Un autor creștin contemporan spunea: „Dacă îi faci loc lui Cristos pe tronul vieții tale, el îți va face loc pe tronul său din ceruri. Vei fi părtaș la domnia sa, la triumful său, la gloria sa”.

Parcă în mod ironic, în Solemnitatea lui Cristos Regele Universului, Evanghelia îl prezintă pe Isus în momentul răstignirii sale pe cruce, când pare a fi cel mai slab, singur și abandonat.

Însă aici Isus este cel mai puternic, pentru că pe Cruce a făcut ceea ce nimeni altcineva de pe pământ nu putea face. El iartă păcatele unui om și îi dăruiește viața veșnică și intrarea în Împărăția sa. Însă pe Cruce Isus ispășește nu doar păcatele unui om, ci, după cum spunem la fiecare Sfântă Liturghie, el i-a asupra sa păcatele întregii lumi.

De ce a ales Biserica să celebreze această sărbătoare la sfârșitul anului liturgic?

Răspunsul îl întâlnim în ultimele cuvinte ale Evangheliei: „Adevăr îți spun: astăzi vei fi cu mine în paradis!”.

Dacă avem capacitatea și dorința de a rosti cuvintele pe care tâlharul i le-a spus lui Isus: „Amintește-ți de mine când vei veni în împărăția ta!” și de a recunoaște că, într-adevăr, Isus este Domn și rege, atunci vom intra și noi în gloria lui.

Pr. Octavian Sescu, Parohia Romano-Catolică „Nașterea Sfintei Fecioare Maria”, Valea Seacă