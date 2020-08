Administrator Public la Primăria orașului stațiune Târgu Ocna, din 2012 până în prezent, Cristian-Aurelian Ciubotaru este unul dintre cei mai cunoscuți locuitori ai orașului-stațiune. Mulți dintre concitadinii săi își amintesc și de perioadele în care a fost economist la una dintre fabricile orașului, dar și funcționar public la Primărie și șef de birou în această instituție sau economist în Secția Târgu Ocna a Companiei Regionale de Apă Bacău. Cu o astfel de experiență în coordonarea treburilor administrative ale orașului, Cristian-Aurel Ciubotaru s-a hotărât să candideze la funcția de primar din partea Partidului Social Democrat (PSD).

– Administratorul public al orașului este, evident, un om foarte cunoscut. Oamenii îi cunosc, însă, mai ales portretul oficial, dar mulți dintre alegători vor întotdeauna să știe și mai multe despre candidații pe care ar vrea să-i voteze. Așadar, cine este omul Cristian-Aurel Ciubotaru?

– Sunt un om în vârstă de 48 de ani, născut și crescut în acest oraș și hotărât să rămână totdeauna aici. Aici am urmat primii ani de școală, pe care i-am continuat cu studii liceale la Bacău, în profilul aeronautică și specializare în electronică. Pentru că după 1989 industria începuse să fie în declin, deși îmi doream o carieră de inginer mi-am schimbat opțiunea spre o carieră în domeniul economic. Am urmat cursurile Universității „George Bacovia”, din Bacău, la specializarea „Contabilitate și informatică de gestiune” și am finalizat examenul de licență la Facultatea de Științe economice a Universității „Al. I. Cuza”, din Iași.

Când m-am căsătorit, m-am întors acasă, la Târgu Ocna. Am format o familie, soția este tot economistă și avem două fiice. Prima este în anul al doilea al Facultății de Electronică și Telecomunicații, la Politehnica București, iar a doua este absolventă de gimnaziu, cu o medie de top.

– Ce ați câștigat din experiența de funcționar public la Târgu Ocna și cum vedeți acum principalele probleme care mai trebuie rezolvate în acest oraș?

– În anul 2001 am început să lucrez în administrație la Primărie, ca funcționar public, unde m-am specializat în resurse umane. Permanent m-am dezvoltat și am învățat că cel mai important este spiritul de echipă, de comunicare, de implicare în viața socială, de a încerca totdeauna să lămurești pe cineva aflat în căutarea unor răspunsuri sau soluții. Am descoperit că viziunea este foarte importantă, că Primăria este un organism în continuă schimbare și adaptare la nevoile oamenilor, că orice decizie sau atitudine trebuie să vină în sprijinul cetățeanului, a agenților economici și instituțiilor. Am înțeles că trebuie găsite totdeauna soluții legale, dar care să și satisfacă nevoile celor care ni se adresează.

Am fost implicat în toate proiectele de dezvoltare ale orașului, gestionate în această perioadă de administrația locală. Aceasta m-a mobilizat și mai mult, am încercat să fiu profesionist, mai determinat, mai riguros.

– Astfel de ambiții și convingeri v-au adus din nou la școală.

– Pentru a înțelege și mai bine sistemul și a găsi soluții la problemele administrative am urmat cursurile de Master în specializarea Guvernare modernă și dezvoltare locală, în Școala Națională de Studii Politice și Administrative București, dar și la Universitatea „George Bacovia”, la specializarea „Gestiunea resurselor în administrația publică”. În acea perioadă, foarte multe proiecte au prins rădăcini, am coordonat și am avut atribuții în toate domeniile de relaționare a unei primării: urbanism, tehnic, investiții, asistență socială, politici fiscale, de taxe și impozite locale.

În 2010 am urmat și absolvit studiile postuniversitare în specializarea „Managementul carierei în asistența socială”, la Universitatea „George Bacovia”.

– V-ați reîntors la Primărie, cu forțe noi.

– Dar și în noi încercări pe care ni le-a pus viața în față. Cea mai mare încercare prin care am trecut a fost în anul 2005, când din cauza fenomenelor puternice meteorologice orașul Târgu Ocna a fost inundat și a suferit pagube materiale enorme. Echipa de conducere de atunci, alături de colegii funcționari și de toți locuitorii, ne-am mobilizat spre a înlătura efectele și a relua viața în condiții normale. Au fost atunci două luni de foc, cu puține ore dormite.

În perioada 2008-2011 am reluat activitatea de funcționar public, ca șef de birou, și am coordonat Biroul de resurse umane, salarizare, managementul calității și tehnologia informației, un departament interesant, implicat în organizarea și gestionarea curentă a funcțiilor publice. În lucrul cu colegii și pentru colegi am pus dăruire, empatie, respect și am contribuit în dezvoltarea carierei profesionale a multora.

Din 2012 sunt administrator public și am vrut să arăt ce reprezintă această funcție și care sunt prerogativele ei.

– Ce obiective principale aveți în programul de viitor primar al orașului Târgu Ocna?

– Știu și pot să continui proiectele începute! Știu și pot să dezvolt noi proiecte! Sunt proiecte frumoase, în care am pus suflet și care cu siguranță vor schimba fața orașului, vor crește gradul de confort al tuturor locuitorilor și sunt convins că direcția pe care se dezvoltă orașul – oraș stațiune turistică balneoclimatică – va face ca Târgu Ocna să fie un punct important pe harta turistică și balneară a României. Dar sunt convins că întotdeauna este loc și de mai mult și de mai bine. De aceea, am în vedere că orașul are nevoie și de o nouă abordare, de o deschidere către proiecte inovative, bazate pe noile tehnologii, pe conceptul de oraș inteligent, pe dezvoltarea unor aplicații care să contribuie la un grad de confort și satisfacție a locuitorilor și a turiștilor care aleg vacanța în Târgu Ocna.

Viziunea mea despre conducerea destinelor acestei comunități, este prezentată pe 4 direcții principale : 1. Satisfacerea nevoilor de bază pentru cei care dețin proprietăți în oraș, 2. Creșterea stării de confort și de siguranță în spațiul citadin, 3. Satisfacție, relaxare și protejarea mediului, 4. Turismul – motor de dezvoltare locală și regională.

– Cum trebuie să fie, domnule Ciubotaru, un primar de oraș ?

– Un om bine pregătit, cu o experiență economică sau administrativă și, cel mai important, cu calități și spirit de echipă, cu abilități manageriale.

Un primar trebuie să știe să pună în valoare expertiza aparatului de lucru al primăriei. Să fie deschis la tot ce înseamnă nou și SMART în evoluția firească a comunității. Să fie un comunicator excelent, un liant între aparatul Primăriei, Consiliul Local și organismele sau diversele entități private sau de stat a căror experiență și proiecte de succes pot fi aduse și implementate și în comunitatea pe care o reprezintă. Primarul, ca și mecanismul de funcționare a primăriei, trebuie să-și canalizeze efortul pentru creșterea gradului de confort citadin, pentru asigurarea permanentă a utilităților publice spre satisfacția comunității.

Eu, o atenție deosebită doresc să o îndrept către mediul antreprenorial din zonă, cel care este motorul economiei, generatorul de plusvaloare, creatorul de locuri de muncă. Aleg să urmez exemple de bune practici ale altor comunități, cu facilități care pot fi acordate antreprenorilor.

Știu să coordonez echipe de oameni, să fac echipă cu specialiștii, tehnicienii, colaboratorii, astfel încât toate proiectele să fie finalizate, iar altele pe care le întrevăd să le inițiez. Sunt determinat, sunt hotărât!

De aceea, cred cu tărie, că alături de oamenii de bună credință, corecți, morali, adevărați cetățeni ai comunității si împreună cu echipa PSD putem reuși.

Vreau să duc o politică deschisă, a dialogului cu toate părțile interesate, și consider critica constructivă drept o oportunitate pentru mine.

Sunt mândru că sunt târgocnean și pornesc la noua provocare cu Credință și Încredere!