CrisCakes a devenit în ultimii ani un nume sonor în branșa dulciurilor de pe plaiurile băcăuane, iar acest renume s-a clădit prin munca și dăruirea Cristinei Gavriliu, care după ani de activitate de succes în sistemul bancar, a descoperit un nou drum în viață. După câțiva ani în care și-a consolidat poziția în piața produselor de cofetărie, la începutul acestei săptămâni Cristina Gavriliu a marcat alături de apropiați extinderea sediului în care produce renumitele dulciuri CrisCakes.

Uneori, din fericire, pașii te poartă în locuri încântătoare din toate punctele de vedere. Acest lucru s-a întâmplat și în urmă cu câteva zile când am trecut pragul laboratorului CrisCake, acolo unde mi-am dat întâlnire cu Cristina Gavriliu, creatoarea acestui brand dulce băcăuan. Întâmplarea a făcut ca vizita mea să se intersecteze cu o „ședință de degustare” cu doi tineri care își vor pune în curând pirostriile și au venit pentru…degustare și oferte. „Toată lumea ne-a recomandat CrisCakes, iar la câteva nunți la care am mai fost, cuplurile respective tot aceste produse le-au ales”, mi-au spus cei doi tineri. Cristina Gavriliu, super profesionistă, dar și cu un aer prietenesc, debordant s-a lipit de sufletul tinerilor, care au plecat împăcați urmând a decide varianta cea mai bună pentru ei. A fost clar că au rezonat și că vor reveni cu siguranță.

După acest episod, am convenit să ne așezăm la o masă și să derulăm amintiri despre CrisCakes. Înainte însă, am rugat-o pe Cristina Gavriliu să ne spună câte ceva despre extinderea laboratorului de cofetărie: „Cererea a fost din ce în ce mai mare și a fost nevoie de un plan de dezvoltare. Astfel, încet, încet, laboratorul s-a extins ajungând acum o locație primitoare și civilizată. În acest context, am organizat o întrevedere cu degustare cu prietenele și clientele, cu colaboratorii și colegele mele. Noi, în continuare, nu ne dorim să facem o vitrină care să fie în permanență plină. Vrem să păstrăm lucrul pe comandă, pentru că pe noi ne recomandă ideea de proaspăt. Cu toate acestea, vom încerca să avem și câteva produse la liber, un tort-două și câteva prăjituri, dar rămânem fideli sistemului care ne-a consacrat”.

Povestea…

Apoi am spus că ar fi frumos să mergem la începuturi și să derulăm puțin din povestea CrisCakes care a ajuns să fie una de succes. După 23 de ani de muncă în sistemul bancar, timp în care a ocupat diferite funcții, până la cea de șef de agenție, pentru Cristina Gavriliu drumul în viață și-a găsit un alt curs. O cale care, comparativ cu sistemul bancar, se poate spune că este la 180 de grade. Cum s-a produs acest declic? Am lăsat-o pe Cristina să ne povestească: „Când a venit vorba să se reorganizeze toată structura în bancă, lucrurile s-au schimbat puțin. Eu cred că există o vreme pentru toate. Și anume că, până la o anumită vârstă trebuie să faci ce trebuie, după care, să îți permiți, dacă ești om cu cap, să faci ce vrei. La un moment dat, atunci, am zis că îmi iau un an sabatic, în care să nu fac altceva decât să îmi duc fiul la grădiniță, să petrecem mai mult timp împreună, de astea. Totodată, atunci când s-au desființat anumite poziții la bancă, deși aș fi putut să rămân în sistem, am ales să am timp pentru mine și familia mea. Așa că am fost trecută în șomaj. Iar ca să fii în șomaj, trebuia să faci lucruri de reconversie profesională. Pentru că erau la modă emisiunile de tip cooking, am zis că să fac cursuri de bucătar. Soțul meu a zis că nu e de mine, că nici nu știu să fac mâncare și că aș mirosi și foarte urât (râde!). Și nici prăjituri nu știam să fac. Așa că l-am întrebat: dar curs de cofetar? Eeee…miroase altfel, a vanilie, a ciocolată…”

Și uite așa, cu ușurință, naturalețe și șarm Cristina Gavriliu ne spune povestea mai departe…

La început, până să înceapă cursurile, s-a orientat după diferite rețete găsite pe internet. Iar în primă fază a apelat la rețetele Jamilei. La început a făcut biscuiți, apoi paleuri cu ciocolată… După ce s-a apucat să „cofetărească serios”, cu produsele făcute de ea, Cristina s-a dus pe la coafor, la manichiură, la fostele colege de la bancă, să afle opinia altora despre preparatele ei, fără însă să se gândească nici o clipă că ar putea să le comercializeze. „Zilnic făceam prăjituri, cozonaci… Și atunci soțul meu zicea să nu mai fac că ne îngrășăm sau să le dau la oameni. Așa m-am gândit să fac un eveniment. Și am făcut șapte feluri de prăjituri, mi-am chemat prietenele la mine și am făcut degustare. Asta era în 2012. După această întâlnire, mi-a venit o primă solicitare din partea unei prietene, să-i fac o ruladă. Am avut mari emoții, dar a ieșit bine”, a mai spus Cristina.

Primii pași…

Așa au început să apară solicitări din partea prietenilor. După anul sabatic, s-a apucat mai serios de treabă, acasă în bucătărie și și-a luat și o fată ajutor. Mai exact, în 2016 a obținut toate autorizațiile și a apărut numele CrisCakes, nume pe care l-a găsit soțul Cristinei la discuție în mașină. Apoi a mai fost nevoie de o angajată și de câteva utilaje. Totul s-a derulat pas cu pas. „Fiecare om care a venit aici nu a știut nimic dinainte. Totul s-a învățat aici. Eu mi-am dorit foarte tare să fac cum am văzut eu în cărțile mele. Am niște cărți de la Chefi din America care fac niște torturi de vis. Nu credeam să pot să fac așa ceva vreodată. Apoi am început să mă școlesc. M-am dus la cursuri la București unde am învățat lucruri noi, nu rețete. Nu ai ce face cu o rețetă atât timp cât nu afli secretele din spatele acestora”, și-a continuat povestea Cristina Gavriliu care și-a amintit câte tăvi de Macarons a stricat până a ajuns la produsul perfect. Iar prăjiturile Macarons de la CrisCakes, cel puțin după gustul meu, sunt mai bune decât cele pe care le-am mâncat în galeriile Lafayette din Paris. Repet, după gustul meu. Revenind în laboratorul CrisCakes, acum sunt șase angajate și toate sunt mândre că lucrează aici. Cristina este mândră de echipa ei pe care a știut să o mobilizeze și să scoată ce e mai bun din ea, demonstrând că este un prieten și un lider, nu un șef de birou. „Eu am avut și noroc de oameni cu măsură și bun simț”, a mai spus Cristina pentru care, faptul că cea mai apreciată este calitatea pe care o oferă, contează mult mai mult decât partea financiară.

Tortul Rouge este în preferințele băcăuanilor

CrisCakes deține și un magazin online acolo unde pot fi vizionate toate produsele pe care le oferă. „E un lucru bun numai că mie mi se pare un pic impersonal. Lumea vrea să vorbească cu mine. Și uite așa, din păcate, cumva, am devenit din cofetar mai mult atreprenor. Pentru că trebuie să mă ocup de comenzi, de facturi, vorbesc cu clienții, le explic…”, a mărturisit Cristina Gavriliu. Mergând mai departe, aici am descoperit 21 de feluri de tort și 30 de feluri de prăjituri, adică o ofertă deloc de neglijat. Evident, curiozitatea a mers mai departe, și am vrut să aflăm care este preferata băcăuanilor sau care ar fi rețeta de top. E adevărat că gusturile nu se comentează, dar ce ne-a spus Cristina întrece orice replică. „Ce este cel mai grozav : atunci când vine câte un soț și spune: „Nevasta mea avea chef de un desert de la CrisCakes.” Cum sună asta? Sau. Mai spune cineva – „Noi toate torturile le luăm numai de aici”, a povestit creatoarea brandului CrisCakes, care, din păcate, recunoaște că are momente când se vede nevoită să refuze anumite comenzi în perioade aglomerate cum ar fi vara în sezonul nunților. Cristina Gavriliu a declarat cel mai comandat tort – Tortul Rouge, un tort răcoros și aerat preferat mai ales la nunți. „Avem deja contracte care trebuie onorate, iar din punctul nostru de vedere este neapărat ca totul să fie perfect. Așa că nu ne permitem să ne aglomerăm și să punem calitatea în pericol”. Iar băcăuanii sunt foarte conservatori și fideli din acest punct de vedere. Chiar dacă CrisCakes a propus rețete noi, ai noștri preferă să meargă pe rețetele deja consacrate.

Cele mai bune ingrediente

Cristina ne-a dat garanții că la CrisCakes nu există noțiunea de… praf sau altceva ce ar însemna compromis. De altfel, toate ingredientele vin din surse verificate. „Ouăle vin de la ferma care este afacerea soțului meu, am untul de 82% grăsime, am frișcă din smântănă 35-36%, mascarpone, ciocolată belgiană, totul de cea mai bună calitate. Nici n-aș ști să fac altfel. Eu am mentori de valoare. Eu m-am împrietenit cu Mirela Murăruș care dă cursuri autorizate fiind specialistă la Paris. Cu un astfel de suport nu poți să faci rabat de la calitate, nici nu concep așa ceva, iar când am nevoie de sprijin, îl primesc de la cei mai buni”, a dezvăluit puțin din secretele reușitei Cristina Gavriliu.

Întrebată dacă s-ar mai întoarce în sistemul bancar, Cristina recunoaște că acea perioadă din viață a fost una minunată în care a învățat lucruri esențiale care îi folosesc și în ziua de azi și că a cunoscut oameni de valoare cu care a legat relații de prietenie puternice. Dar cel mai probabil, în bancă nu s-ar mai întoarce. Iar despre fapul că a fost mai greu în bancă sau acum, Cristina spune că niciodată nu a fost greu. Dacă faci lucrurile bine, dacă îți place ceea ce faci, dacă te implicit, nu are ce să fie greu, indiferent de domeniul pe care îl alegi să îl faci.

Cum putem savura deliciile CrisCakes

Cât despre modul de livrare a comenzilor, acest serviciu a fost externalizat, spune Cristina: „A fost mult prea mult pentru mine să fac și acest lucru. Așa că am ales să colaborăm în această direcție cu o familie de prieteni, foarte apropiați de noi, oameni foarte serioși și muncitori care au preluat treaba asta. Ei se ocupă de serviciile tip Candy Bar într-un mod realmente profesionist”.

După ce ați aflat povestea Atelier CrisCakes, pentru a vă bucura de delicioasele prăjituri este destul de simplu să stabiliți o întâlnire, față în față, cu Cristina Gavriliu.

CrisCakes 0726 192 767 Strada Spicului 5 600380 Bacău

Credit foto: Andreia Gradin Photography