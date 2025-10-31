Creștere ușoară a infecțiilor respiratorii și a pneumoniilor în ultima săptămână

Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău a transmis situația afecțiunilor respiratorii pentru perioada 20–26 octombrie 2025, potrivit căreia au fost înregistrate 2.041 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (I.A.C.R.S.) și 331 de cazuri de pneumonii și bronhopneumonii.

Dintre cazurile raportate, 63 de persoane au necesitat internare pentru forme mai severe de I.A.C.R.S., iar 78 de pacienți au fost internați cu diagnosticul de pneumonie sau bronhopneumonie. Nu s-au înregistrat decese în această perioadă.

Cele mai afectate grupe de vârstă rămân copiii între 5 și 14 ani (545 de cazuri de infecții respiratorii și 58 de cazuri de pneumonie) și persoanele de peste 65 de ani (275 de cazuri de infecții respiratorii și 81 de cazuri de pneumonie).

Potrivit DSP Bacău, în ultima săptămână au fost confirmate 5 cazuri de gripă de tip A și B, cu 3 cazuri mai mult față de săptămâna precedentă.

Repartizarea pe grupe de vârstă arată:

1 caz la grupa 2–4 ani;

2 cazuri la grupa 5–14 ani;

1 caz la grupa 50–64 ani;

1 caz la grupa peste 65 de ani.

Conform raportărilor medicilor de familie, de la începutul campaniei de vaccinare antigripală (1 septembrie 2025) și până în prezent, 23.223 de persoane au fost vaccinate la nivelul județului Bacău.

Autoritățile sanitare reamintesc importanța vaccinării antigripale, a evitării aglomerațiilor și a respectării regulilor de igienă pentru prevenirea îmbolnăvirilor în sezonul rece.