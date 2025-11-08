Creștere a numărului de infecții respiratorii în județul Bacău. Zece cazuri de gripă confirmate în ultima săptămână

Direcția de Sănătate Publică Bacău a raportat o creștere ușoară a numărului de infecții respiratorii acute (I.A.C.R.S.), pneumonii și bronhopneumonii în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Potrivit datelor transmise, în județ au fost înregistrate 1.731 de cazuri de infecții respiratorii acute, dintre care 50 au necesitat spitalizare. Cele mai afectate grupe de vârstă sunt copiii între 2 și 14 ani, unde s-au înregistrat peste 890 de cazuri.

De asemenea, au fost raportate 278 de cazuri de pneumonii și bronhopneumonii, cu 69 de internări, dar fără niciun deces în această perioadă.

În ceea ce privește gripa, autoritățile sanitare anunță 10 cazuri confirmate de gripă tip A și B, cu o creștere de 5 cazuri față de săptămâna precedentă.

Distribuția pe grupe de vârstă arată că virusul gripal a afectat în special persoanele din categoriile tinere și adulte:

0–1 an: 1 caz

2–4 ani: 1 caz

5–14 ani: 2 cazuri

15–49 ani: 3 cazuri

50–64 ani: 2 cazuri

peste 65 de ani: 1 caz

Până la această dată, 26.676 de persoane au fost vaccinate antigripal în județul Bacău, conform raportărilor medicilor de familie. Vaccinarea continuă să fie recomandată în special persoanelor din grupele de risc: vârstnici, copii, gravide și pacienți cu afecțiuni cronice.

Reprezentanții DSP Bacău reamintesc că vaccinul antigripal se eliberează gratuit în farmacii pe baza prescripției medicilor de familie și subliniază importanța măsurilor de prevenție – igiena mâinilor, evitarea aglomerațiilor și prezentarea la medic la primele simptome de boală.