Creștere a cazurilor de gripă și afecțiuni respiratorii în județul Bacău

Direcția de Sănătate Publică Bacău a raportat, pentru perioada 05-11 ianuarie 2026, un număr semnificativ de cazuri de afecțiuni respiratorii și gripă în județ.

În această săptămână, 1.956 de persoane au prezentat simptome de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (I.A.C.R.S.), dintre care 41 au necesitat internare. În ceea ce privește pneumoniile și bronhopneumoniile, s-au înregistrat 388 de cazuri, dintre care 104 pacienți au fost internați. Din fericire, nu s-au raportat decese.

Referitor la gripa sezonieră, în județ s-au înregistrat 310 cazuri noi, iar numărul total de cazuri confirmate de la începutul sezonului a ajuns la 1.445, cu următoarea distribuție pe grupe de vârstă:

0-1 ani: 236 cazuri

2-4 ani: 307 cazuri

5-14 ani: 390 cazuri

15-49 ani: 294 cazuri

50-64 ani: 65 cazuri

peste 65 ani: 153 cazuri

În contextul creșterii cazurilor, DSP Bacău reamintește populației importanța vaccinării antigripale, precum și adoptarea măsurilor de prevenție: evitarea expunerii prelungite la frig, respectarea regulilor de igienă și limitarea deplasărilor pentru persoanele vulnerabile, în special copii și vârstnici.

Până la această dată, 35.968 de persoane s-au vaccinat împotriva gripei la nivelul județului Bacău.