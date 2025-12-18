Creștere a cazurilor de afecțiuni respiratorii și gripă în județul Bacău. DSP face apel la populație pentru prevenție

Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău a publicat situația actualizată a afecțiunilor respiratorii acute, pneumoniilor și bronhopneumoniilor, precum și a cazurilor de gripă, înregistrate la nivel județean în perioada 8–14 decembrie 2025.

Potrivit datelor oficiale, la nivelul județului Bacău au fost raportate peste 2.100 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), cele mai afectate fiind grupele de vârstă 5–14 ani și 15–49 de ani. De asemenea, s-au înregistrat 237 de cazuri de pneumonii și bronhopneumonii, dintre care o parte au necesitat internare, în special în rândul copiilor mici și al persoanelor vârstnice.

În aceeași perioadă, au fost confirmate 59 de cazuri noi de gripă, iar de la începutul sezonului rece numărul total al îmbolnăvirilor gripale a ajuns la 84 de cazuri, distribuite pe toate categoriile de vârstă, cu incidență crescută la copii și adulți activi.

Reprezentanții DSP Bacău subliniază că, pentru limitarea răspândirii infecțiilor respiratorii, populația este sfătuită să respecte măsurile de prevenție:

evitarea aglomerațiilor și aerisirea frecventă a spațiilor închise;

menținerea unei igiene riguroase a mâinilor;

respectarea etichetei tusei și strănutului;

prezentarea la medicul de familie la apariția simptomelor respiratorii;

continuarea vaccinării antigripale, în special în rândul persoanelor aflate la risc.

DSP Bacău reamintește că vaccinarea antigripală rămâne cea mai eficientă metodă de prevenire a gripei, vaccinul fiind adaptat anual tulpinilor aflate în circulație.

Autoritățile sanitare monitorizează permanent evoluția situației epidemiologice și recomandă populației prudență, responsabilitate și adresarea rapidă către serviciile medicale în cazul agravării simptomelor.