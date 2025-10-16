Credință, ordine și solidaritate la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

Și în acest an, Iașul a devenit inima spirituală a României. În perioada 8–15 octombrie 2025, sute de mii de credincioși din toate colțurile țării și din străinătate au venit la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, pentru a se ruga la sfintele moaște, a participa la procesiunea tradițională „Calea Sfinților” și la Sfânta Liturghie Arhierească. Atmosfera a fost una de profundă credință, emoție și solidaritate, iar organizarea exemplară a făcut ca evenimentul să se desfășoare fără incidente.

Pelerinajul care adună o țară întreagă

Pe parcursul celor opt zile, rândul pelerinilor a fost neîntrerupt. În momentele de vârf, coada credincioșilor care așteptau să ajungă la racla cu sfintele moaște s-a întins pe aproape 4 kilometri, iar timpul de așteptare a depășit 15 ore. Cu răbdare și credință, oamenii au înfruntat frigul și ploaia, purtând în suflete speranțe, rugăciuni și recunoștință.

Siguranță și ordine prin efort comun

Manifestările religioase s-au desfășurat în condiții de deplină siguranță datorită mobilizării impresionante a forțelor Ministerului Afacerilor Interne, coordonate de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău.

Dispozitivul de ordine și siguranță publică a inclus efective din partea Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași, Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Iași și Poliției Locale Iași, cu sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile Brașov și al elevilor Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni.

Toate structurile au acționat integrat pentru a asigura ordinea publică și protecția participanților. Intervențiile contravenționale au fost izolate, majoritatea petrecându-se în afara zonelor de desfășurare a evenimentului. În total, au fost aplicate 213 sancțiuni contravenționale, ceea ce arată un nivel ridicat de civilizație și respect din partea pelerinilor.

Ajutor și grijă pentru sănătatea pelerinilor

Un rol esențial l-au avut echipajele medicale aflate în postul avansat de intervenție, formate din personal al ISU Iași și UPU-SMURD Iași. Acestea au gestionat 551 de cazuri medicale – de la stări lipotimice și dureri precordiale până la episoade de hipertensiune, crize de panică sau traumatisme ușoare. 42 de persoane au necesitat transportul la spital pentru investigații suplimentare.

Promptitudinea și profesionalismul echipajelor au contribuit la menținerea unui climat de siguranță, oferind sprijin imediat celor aflați în nevoie.

Un model de cooperare și devotament

Cooperarea dintre Mitropolia Moldovei și Bucovinei, autoritățile publice locale și structurile MAI a permis o gestionare impecabilă a întregului dispozitiv de ordine și siguranță publică. Voluntarii și pelerinii au dat dovadă de răbdare, disciplină și spirit civic, contribuind la buna desfășurare a celui mai mare pelerinaj ortodox din România.

Recunoștință și concluzie

La finalul manifestărilor, reprezentanții autorităților au transmis mulțumiri Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pentru organizarea exemplară, autorităților locale pentru sprijinul acordat, voluntarilor pentru devotament și tuturor credincioșilor pentru comportamentul civilizat.

Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva 2024 a demonstrat, încă o dată, că atunci când credința se unește cu responsabilitatea și solidaritatea, Iașul devine nu doar un loc de pelerinaj, ci un simbol viu al spiritualității românești.