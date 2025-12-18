„Crăciunul sufletelor bune” – o seară a bucuriei, solidarității și speranței, la Teatrul Municipal „Bacovia”

La Teatrul Municipal „Bacovia” din Bacău a avut loc spectacolul caritabil „Crăciunul sufletelor bune”, un eveniment dedicat solidarității și sprijinirii copiilor din comunitate. Seara a reunit elevi și profesori ai Școlii Gimnaziale „Alecu Russo” Bacău, voluntari, parteneri locali și membri ai comunității, scena fiind animată de momente artistice pline de emoție, generozitate și spirit de sărbătoare.

Evenimentul a fost susținut de Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, care s-a implicat activ în desfășurarea acțiunii caritabile. Programul a inclus momente prezentate de căpitan Dănculea Alexandra, purtător de cuvânt al instituției, precum și intervenții artistice susținute de sergent-major Livadaru Vlad. Conducerea inspectoratului a evidențiat implicarea jandarmilor în sprijinirea celor peste 50 de copii beneficiari ai campaniei, reafirmând angajamentul instituției față de comunitate.

Sprijinul logistic și organizatoric a fost asigurat de Asociația „Copiii cu Aripi Frânte” Bacău, Școala Gimnazială „Alecu Russo” Bacău, Parohia Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Gherăiești”, Colegiul Național de Artă „George Apostu”, Primăria Bacău, precum și de alți parteneri implicați.

Inspectorul-șef al IJJ Bacău, colonelul Bârnăț Eusebiu, a subliniat importanța apropierii de comunitate nu doar prin misiunile zilnice, ci și prin inițiative care aduc speranță și bucurie copiilor: „Suntem aproape de comunitatea noastră și în momentele în care bunătatea și responsabilitatea se întâlnesc pentru a oferi speranță”.

Datorită implicării tuturor celor prezenți, peste 50 de copii vor avea parte de un Crăciun mai cald, iar evenimentul a reconfirmat faptul că gesturile de solidaritate pot transforma sărbătorile într-un adevărat dar pentru cei aflați în nevoie.

Organizatorii transmit mulțumiri tuturor participanților și susținătorilor și adresează comunității un mesaj de sărbători binecuvântate, cu sănătate, lumină și multe zâmbete.