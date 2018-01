Hotelurile și pensiunile stațiunii Slănic Moldova sunt deja pline de turiștii din Republica Moldova și din Ucraina, care au venit, ca în mai toți anii, pentru a petrece aici sărbătoarea Crăciunului pe stil vechi, pe 7 ianuarie, dar și Revelionul (11/12 ianuarie). Stațiunea încă nu a îmbrăcat veșmintele de zăpadă, vremea fiind și pe acolo cam primăvăratică, dar turiștii se vor bucura de un program artistic specific Crăciunului și chiar apropiatului An Nou: „Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă după ritul vechi”, organizat de Consiliul Local și de Primărie. Sâmbătă, 6 ianuarie, de la ora 14,00, pe platoul Cazinoului vor ajunge cetele de urși din Slănic Moldova și din Dărmănești, de capre, de urători și colindători. Vor fi acolo și ansamblurile folclorice „Cununa Muntelui” și „Gospodarii de pe Valea Asăului”. „Sunt veniți atât de mulți turiști, a precizat Gheorghe Baciu, încât nu mai sunt nici locuri de parcare în stațiune, mai ales în preajma hotelurilor și pensiunilor. Încă nu avem zăpadă, doar sus pe Vârful Șandru se vede ceva. Însă am înțeles, din prognozele meteo, că după 10 ianuarie va ninge și atunci se va deschide și Pârtia de schi. Până atunci, ducem dorul sporturilor de iarnă, dar compensăm cu manifestările specifice Crăciunului”. Craciunul pentru creștinii ortodocși de rit vechi este sărbătorit după Calendarul iulian, decalat cu 13 zile față de calendarul creștin oficial. 27 SHARES Share Tweet

