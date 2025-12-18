„Crăciunul aduce zâmbete” – un proiect care a adus bucurie copiilor din Săucești

În spiritul sărbătorilor de iarnă, când bunătatea și solidaritatea capătă o semnificație aparte, comunitatea din Săucești, județul Bacău, a fost martora unei inițiative educaționale cu profund impact uman. Proiectul de voluntariat și incluziune socială „Crăciunul aduce zâmbete”, desfășurat în cadrul Proiectului S.N.A.C., a reușit să aducă lumină și speranță în sufletele copiilor, mai ales ale celor proveniți din medii vulnerabile.

Inițiativa aparține doamnei prof. Antonie Carmen-Elena, de la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău, care, împreună cu o echipă de cadre didactice dedicate, a transformat apropierea Crăciunului într-o veritabilă lecție de empatie, dăruire și responsabilitate socială.

Activitățile proiectului au fost coordonate de:

Prof. Antonie Carmen-Elena – Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău

Prof. Hazu Alina Manuela – Școala Gimnazială „I.S. Sturdza” Săucești

Prof. Bălăiță Diana-Mirabela – Școala Gimnazială „Dr. Alexandru Șafran” Bacău

Prof. Durac Elena – Școala Gimnazială „I.S. Sturdza” Săucești

Beneficiarii proiectului au fost elevii școlilor implicate, în special copiii din medii defavorizate, pentru care au fost organizate activități specifice sărbătorilor de iarnă. Aceștia au primit jucării, dulciuri, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, rechizite, cărți și jocuri educative – daruri menite să aducă nu doar bucurie, ci și sprijin real în procesul educațional.

Proiectul s-a desfășurat cu sprijinul unităților școlare partenere și al Bibliotecii „Sava Arion” Bacău, implicând cadre didactice, părinți și reprezentanți ai comunității locale. Prin această colaborare, s-a demonstrat încă o dată că școala este mai mult decât un spațiu al instruirii: este un loc al solidarității, al empatiei și al formării valorilor umane.

În urma acestei inițiative, aproximativ 35 de copii din mediul rural au primit nu doar daruri materiale, ci și zâmbete sincere, speranță și încredere. Proiectul a confirmat că gesturile simple, făcute din suflet, pot aduce căldură și lumină în viețile celor mici.

Prin impactul său educațional și social, „Crăciunul aduce zâmbete” rămâne un exemplu de bună practică și de implicare comunitară, demonstrând că, prin unitate și generozitate, Crăciunul poate deveni mai frumos pentru fiecare copil.