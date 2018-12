M-am întâlnit, aseară, ce-i drept cam pe întuneric, cu Moș Crăciun. Părea vesel nevoie mare și parcă îmi zâmbea cam cu înțeles. L-am tratat în același mod, cu voie bună: Moș Crăciun e întotdeauna special și nu m-a uitat niciodată.

Sacul Moșului încă nu era chiar gol și am fost curios să văd ce mai e pe acolo. Mare mi-a fost mirarea să văd un pachet de promisiuni pentru toți moldovenii din Regiunea Nord-Est pentru următorii patru ani. Hm! – mi-am zis în barbă, deși numai Moșul avea așa-ceva. Să fi intrat săracul Crăciun în politică, de vine cu promisiuni în chip de cadouri?

M-am liniștit, însă, când am văzut că pachetul era plin cu… principalii indicatori economico-financiari în profil teritorial până în 2022, de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Numai de statistică nu am avea nevoie chiar de Crăciun – am gândit, înciudat -, dar când am văzut că primul indicator scos din cutie era Câștigul salarial mediu brut lunar (lei/salariat) am rămas pironit locului, pentru că arăta… apetisant.

Păi dacă la nivel național câștigul va crește de la 3.223 de lei în 2017, la 5.904 lei (net 3.585), în regiunea noastră creșterea e de la 2.814 la 5.055 de lei (net 3.063). E drept, nu va ajunge ca în București-Ilfov la 8.013 lei (net 4.890), dar de cifra 13 parcă e mai bine să te ferești. Și, apoi, la noi parcă e mai mult decât se arată în Regiune Sud-Est, adică doar 4.834 de lei (net 2.924). De, în Moldova banii vor veni pe… Autostradă!

N-am mai stat la amănunte cu Moș Crăciun, era și el obosit de atâta alergătură. Am luat cadoul și am plecat acasă, unde l-am redeschis imediat. Nu mai e timp acum să descriu ce am mai văzut acolo, dar promit că voi reveni cu detalii cât de curând.

Să avem Sărbători cu bine!