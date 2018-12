Aproape tot ce manifestăm începe cu un gând. Dar simpla apariție a unui gând nu înseamnă neapărat și că e adevărat. În loc să fiți obsedat de vreun eveniment stresant care vă provoacă teamă în zilele următoare, pe baza experienței trecutului, fiți interesat de o experiență nouă, dorită, pe care n-ați trăit-o încă din punct de vedere emoțional. Nu vă veți rezolva niciodată problemele dacă le analizați prins fiind încă în dezamăgiri. Dacă am da frâu liber dorințelor să se exprime nestingherit, intimitatea propriei minți și a propriului cămin va prinde lumină. Îmi doresc să uitați de întâmplările care v-au făcut să treceți prin clipe de tristețe. În schimb, puteți acționa în scopul eliminării aspectelor negative, înlocuindu-le cu unele pozitive, chiar productive.

Oamenii de succes practică în mod constant obiceiurile sănătoase. Pentru a dezvolta noi obiceiuri productive, este necesar ca mai întâi să conștientizați toate obiceiurile negative pe care le aveți. Apoi înlocuiți-le treptat, folosind o tehnică simplă, care vi se potrivește, bazându-vă pe gândirea logică. Prin simplificarea stilului dumneavoastră de viață și alegerile conștiente pe care le faceți de-a lungul timpului, veți deveni mai fericiți și mai deschiși către noi oportunități. Toate aceste particularități se potrivesc noului stil de viață.

Ce sentiment frumos vei trăi atunci când obiectivul va fi atins! Acum, cu greu poți să-ți imaginezi. De aceea ai nevoie de o poveste adevărată. Și astfel începe confesiunea Oliviei: “Ce mult îmi place ce văd în oglindă, parcă nu sunt eu! Am mai întinerit, am slăbit 12 kilograme, chiar am talie, iar gâtul meu arată superb acum. Gușa a dispărut în totalitate. Doamne, câte complimente mai primesc! Îmi place! Și totuși spun aceste lucruri cu o tristețe în glas, deoarece mai am 6 kilograme până să ajung la greutatea normală și simt că nu mai pot. Vin sărbătorile! Vine Crăciunul! Atâtea bunătăți! Ce voi face când mirosul de cozonac mă va învălui? Clar am să mănânc! Dar îmi este teamă! Sunt speriată de ce va fi și cântarul mă stresează! Nu pot continua așa!” Uff! Ai mare nevoie de ajutor, dragă Olivia! De fapt, de ce ți-e teamă? De cozonac? Fără cozonac nu este Crăciun! Se poate? Am să te lămuresc imediat. În loc să fii obsedată de gândul că te vei îngrășa, eu îți propun să te bucuri din plin de sărbătorile de iarnă. Este perioada cea mai frumoasă din an! Judecați dumneavoastră! Creșterea în greutate este influențată de trei factori. Primul este factorul alimentar (alimentul consumat și consecințele respective), al doilea este factorul temporal (timpul alocat obiceiului respectiv), iar al treilea este factorul individual (metabolismul diferă de la o persoană la alta). Ingredientele principale pe care le conține cozonacul sunt făina albă și zahărul. Acestea sunt alimente care zdruncină obiceiurile alimentare, respectiv metabolismul, având un impact negativ asupra sănătății omului. Din pricina indicelui său glicemic ridicat, zahărul generează o hiperglicemie ce are ca urmare stimularea excesivă a pancreasului. În ceea ce privește făina albă, aceasta are un indice glicemic între 35 și 85, ceea ce o transformă într-un produs hiperglicemiant. În afară de aceasta, prin rafinare, făina albă își pierde tot conținutul nutritiv(fibre, vitamine, minerale, proteine, oligoelemente, etc) pentru a nu rămâne decât cu amidonul, care prezintă doar un interes relativ.



Care ar fi soluția? Soluția este să căutăm adevărata linie de mijloc. Bine, veți zice : “Dar eu nu mănânc cozonac decât de sărbători. De ce nu aș avea voie?” O clipă! Eu personal recomand cozonacul, mai ales de sărbători. Răsfățați-vă cu cozonac! Este un desert de suflet, un dulce care apropie și mai mult oamenii. O felie de cozonac cu o cană de lapte sau chefir dis-de- dimineață este nemaipomenită! Masa de Crăciun este binecuvântată de Dumnezeu cu de toate. Important este să nu facem excese și să păstrăm cele cinci reguli de bază: trei mese pe zi, pauze între mese, cantitatea să fie adecvată, asocierile potrivite și consumul de apă să fie suficient. Este valabil pentru persoanele care nu vor să se îngrașe, care vor să aibă tonus și o stare de bine mereu. Spun toate aceste lucruri gândindu-mă la efectele unei alimentații corecte care sunt: sănătate (viață lungă și de calitate), relații bune în familie și în societate (boala induce frustrări și tensiuni) și…Sărbători fericite! Sărbători de neuitat în jurul bradului de Crăciun, în care cozonacul nu lipsește.

Hai, nu te teme, fii și tu printre ei!

Carmen Barcan, terapeut