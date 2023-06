Costin Ivan a preluat conducerea Lions Club Moldova

Lions Club Moldova, cel mai vechi club al mișcării Lions Clubs din județul Bacău, a organizat festivitatea de predare-primire a mandatului de președinte. Mandatul este acordat pentru o perioadă de un an, iar noul an lionistic începe la 1 iulie. Mandatul 2022-2023 a fost predat de Dragoș Secăreanu, iar mandatul 2023-2024 a fost preluat de economistul Costin Ivan.

La ceremonialul organizat la cabana din Fântânele a Direcției Silvice Județene au venit și decanul de vârstă al mișcării Lions din România, venerabilul economist Ioan Mocanu – membru al Lions Club Moldova, past-presidenți (foști președinți) ai clubului și invitații lor.

Costin Ivan, General Manager la Eurooptik Bacău și fost sales manager la Kraft Foods Romania, are 55 de ani, este căsătorit și are un băiat de 23 de ani, proaspăt absolvent al unei universități din Țările de Jos (Business Innovation).

A studiat Finanțe & Bănci la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iași, și a fost, inițial, elev al Grupului Școlar Silvic din Câmpulung Moldovenesc (Suceava), fiind originar din Botoșani.

A intrat în mișcarea Lions acum patru ani.

„Primul obiectiv în programul meu de președinte – ne-a declarat Costin Ivan – este organizarea ediției din acest an a Taberei pentru copiii insulino-dependenți, care este o tabără tradițională. Și, evident, vom marca și Ziua Mondială a Diabetului. O noutate pe care o voi aduce pentru copiii din tabără va fi vizita la un club hipic din Piatra Neamț. Vom continua acțiunile de plantare de arbori, în două campanii, plus acțiunile de igienizare a mediului forestier. De asemenea, vom continua organizarea concursului Afișe pentru Pace, care este un concurs internațional al mișcării Lions și în care am avut deja rezultate excepționale. La fel, vom continua să oferim, în zone defavorizate, cadouri și ajutoare, de exemplu pentru copii la începerea anului școlar (rechizite școlare, obiecte de îmbrăcăminte etc.). Iar împreună cu membrii clubului vom aplica și alte inițiative noi. Și nu vom uita să întinerim organizația, cu membri noi între cei 21 de acum”.

Tot cu acest prilej am aflat că încă un past-president al Lions Club Moldova, Ovidiu Marchiș, a primit, la recenta Convenție Națională de la București, cea mai înaltă distincție a Lions Clubs Internațional, distincția „Melvin Jones Fellowship”, care poartă numele întemeietorului Lions Clubs International, a patra oferită în mișcarea lionistică băcăuană.