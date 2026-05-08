714 intervenții în doar o lună: pompierii băcăuani, într-o cursă continuă contra timpului

În luna aprilie 2026, structurile de intervenție pentru situații de urgență din județul Bacău au rămas în stare permanentă de alertă, gestionând un total de 714 evenimente, ceea ce înseamnă o medie de aproape 24 de misiuni pe zi. Deși comparativ cu luna martie s-a înregistrat o scădere a numărului total de solicitări, ritmul intervențiilor s-a menținut ridicat, iar misiunile au continuat să fie complexe și variate.

Potrivit analizei activității operative, cele mai multe intervenții au fost desfășurate de echipajele SMURD, care au răspuns la 336 de cazuri medicale de urgență, reprezentând 86% din totalul misiunilor de acest tip. Față de luna martie, numărul intervențiilor SMURD a scăzut cu aproximativ 38%, de la 570 la 336 de cazuri. Cele mai multe solicitări au vizat acordarea primului ajutor medical unor persoane aflate în stare critică sau în situații în care timpul de reacție a fost esențial.

În paralel, pompierii militari au intervenit pentru stingerea a 74 de incendii, dintre care multe au afectat locuințe, anexe gospodărești, mijloace de transport sau terenuri aparținând cetățenilor. De asemenea, au fost înregistrate 12 incendii de vegetație. În urma intervențiilor, bunuri estimate la peste 5,6 milioane de lei au fost salvate, în timp ce pagubele produse au fost evaluate la aproximativ 2,2 milioane de lei.

Analiza cauzelor de izbucnire a incendiilor indică drept principale surse focul deschis, responsabil pentru 25,67% dintre cazuri, și instalațiile electrice defecte, cu o pondere de 24,32%. Alte cauze frecvente au fost coșurile de fum defecte sau necurățate, care au generat 13,51% dintre incendii, precum și utilizarea focului deschis în spații închise, în proporție de 14,86%.

Pe lângă misiunile de stingere și intervențiile medicale, salvatorii au participat la numeroase alte acțiuni operative. În total, 46 de persoane au fost asistate sau salvate, iar trei animale au fost recuperate în siguranță din situații de pericol. Totodată, echipajele au executat opt misiuni de asanare pirotehnică, pentru identificarea și ridicarea muniției rămase neexplodate din timpul conflictelor militare.

Activitatea dispeceratului integrat a rămas intensă pe tot parcursul lunii. Prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 au fost recepționate 4.002 apeluri, ceea ce înseamnă o medie zilnică de peste 133 de solicitări. Reprezentanții instituției precizează că numărul real al apelurilor a fost mai mare, întrucât unele cazuri au generat apeluri repetate.

În ceea ce privește sistemul RO-ALERT, în luna aprilie au fost transmise două mesaje de avertizare pentru informarea populației despre prezența unor urși în apropierea localităților și gospodăriilor din județ. De asemenea, structurile de monitorizare au emis opt avertizări meteorologice Cod Galben și Cod Portocaliu către autoritățile locale și serviciile voluntare pentru situații de urgență, toate vizând fenomene de instabilitate atmosferică, ploi torențiale, vijelii și furtuni.