Cine ar fi crezut? În plină criză a deșeurilor, oamenii vin să-și arunce gunoiul la Onești

Autoritățile din Onești trag un semnal de alarmă după ce au constatat că tot mai multe persoane din localitățile limitrofe vin în municipiu pentru a depozita ilegal deșeuri la platformele de gunoi ale orașului.

Potrivit reprezentanților administrației locale, în ultima perioadă au fost observate autoturisme și autoutilitare care transportă și abandonează gunoi provenit din alte localități, încărcând suplimentar sistemul de salubrizare deja afectat de problemele privind gestionarea deșeurilor.

„Ne confruntăm în această perioadă cu o problemă care trebuie stopată: persoane din localitățile limitrofe aduc gunoiul cu autoturisme sau utilitare și îl depozitează la platforme de gunoi din orașul nostru”, au transmis autoritățile.

Municipalitatea reamintește că depozitarea deșeurilor în alte zone decât cele de proximitate constituie contravenție și poate atrage sancțiuni severe, inclusiv amenzi consistente și, în anumite cazuri, confiscarea vehiculelor utilizate pentru transportul gunoiului.

Autoritățile fac apel și la locuitorii Oneștiului să sprijine identificarea celor care recurg la astfel de practici, prin transmiterea de fotografii sau înregistrări video către instituțiile abilitate.

„Scopul este unul simplu: să eliminăm practica aducerii gunoiului din alte zone și să păstrăm orașul curat și civilizat”, au mai precizat reprezentanții administrației locale.