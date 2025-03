Corul Madrigal vine la Bacău de Paște

Miercuri, 2 aprilie, de la ora 19:00, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, invită publicul din Bacău la Spectacolul Extraordinar „Săptămâna Patimilor”.

Spectacolul se desfășoară la Teatrul de Vară „Radu Beligan” și îi are ca invitați pe actorii Marius Turdeanu și Theo Marton. Alături de Corul Madrigal urcă pe scenă și coruri de copii ale Programului Național Cantus Mundi din județele Bacău, Vrancea, Iași, Neamț și Suceava.

Bilete și detalii sunt disponibile pe platforma Bilete.ro, la LINK .

„Spectacolul Extraordinar «Săptămâna Patimilor» prezintă o retrospectivă a ultimei săptămâni din viața lui Iisus. De la bucurie și viață, la agonie și apoi la extaz, de la lumină, la întuneric și iar la lumină, spectacolul introduce publicul într-o carusel al emoțiilor”- a declarat Emil Pantelimon, managerul Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și regizorul spectacolului.

La „Săptămâna Patimilor”, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” transformă spectatorii în martorii ultimei săptămâni a lui Iisus pe pământ, într-un spectacol plin de emoție, care redă prin muzică, artă dramatică, light design și scenografie povestea zilelor din Săptămâna Mare.

Cu un repertoriu de muzică sacră, românească și universală, spectacolul include fragmente din celebrul „Florilegiu bizantin” – impresionanta colecție de muzică pascală structurată de Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal, sau celebrul fragment din „Credo”, din „Missa în do minor” de W. A. Mozart, precum și multe alte compoziții spirituale emblematice.

Experiența profundă a actului artistic va fi completată de textele universale interpretate de actorii Marius Turdeanu și Theo Marton, precum și de vocile copiilor din corurile Programului Național Cantus Mundi din județele Bacău, Vrancea, Iași, Neamț și Suceava.

Regia și scenariul Spectacolului Extraordinar „Săptămâna Patimilor” sunt semnate de Emil Pantelimon, scenografia îi aparține lui Vladimir Turturica, iar organizarea este realizată de Leila Popovici.

Spectacolul de la Câmpina al Corului Madrigal face parte din Turneul Extraordinar de Paște, ce se desfășoară în perioada 1 – 24 aprilie 2025, în șapte orașe din România: Câmpina, Bacău, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Timișoara, București și Sfântu Gheorghe (jud. Covasna).

Turneul se înscrie în cadrul programului „Marin Constantin 100”, dedicat celebrării celor 100 de ani de la nașterea Maestrului Marin Constantin, fondatorul ansamblului.

Fondat în anul 1963 de către legendarul muzician și dirijor Marin Constantin (1925 – 2011), Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” a devenit un reper al vieţii muzicale și diplomaţiei culturale naţionale și internaţionale. Este definit prin sonoritatea sa specifică, tehnica non-vibrato, amplasamentul stereofonic în scenă și costumele impunătoare. Repertoriul său este îndreptat către Renaștere, muzica preclasică și clasică, Romantism, muzica bizantină și creaţia contemporană românească și universală. Prezenţa scenică și componenţa ansamblului au fost în permanenţă rafinate, performanţa sa fiind comparată de critici cu „o vioară Stradivarius în mâna lui Paganini”.

Distins cu numeroase premii internaționale, Corul Madrigal a fost prezent pe cele mai importante scene ale lumii, cu mii de concerte și spectacole. În noiembrie 2016, Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” a fost recunoscut oficial ca Ambasador al Libertăţii, Speranţei şi Păcii, primind premiul „Jean Nussbaum and Eleanor Roosevelt” la Palatul Naţiunilor Unite din Geneva, în cadrul Summit-ului Global de Religie, Pace şi Securitate.

În anul 2023, Corul Madrigal a susținut al șaselea turneu în S.U.A., unde a cântat în Congresul american, precum și în mari săli de concerte și catedrale grandioase la New York, Washington D. C., Chicago și Seattle. În luna martie 2024, Corul Madrigal a derulat primul său turneu în Peru, cu spectacole la Lima, Cusco și Aguas Calientes și a filmat un videoclip la Machu Picchu. În luna octombrie, a susținut un concert extraordinar și a filmat la Panteonul de la Roma. Finalul de an 2024 a adus turneul de diplomație culturală „Punți peste Europa”, cu concerte și evenimente la Chișinău, în Luxemburg și în Belgia.