Aflată sub sancțiuni economice și transformată în Bau-Bau mondial, Coreea de Nord a avut o prestație surprinzătoare cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarnă, reușind să surprindă întreaga lume. Phenianul a oferit o lecție de diplomație din care România ar avea multe de învățat. Conform Reuters, în mai puțin de o lună de zile, de când liderul nord-coreean Kim Jong Un a surprins lumea întreagă cu anunțul că țara sa este pregătită să participe la Jocurile Olimpice, exercițiile militare comune americano-sud-coreene au fost amânate, sora liderului nord-coreean și-a făcut o apariție spectaculoasă pe scena mondială iar președintele Moon Jae-in a acceptat, condiționat, participarea la un summit nord-sud. Să recunoaștem: surpriza a fost totală. În momentul în care Coreea de Nord era pictată în cele mai negre culori și se ascuțeau săbiile, la Jocurile Olimpice, echipele celor două țări participau împreună, sub același drapel la competiție. Încercați să vă imaginați o echipă comună România-Moldova care să participe măcar la un campionat regional… Nu mai vorbin de Kim Yo Jong, sora mai mică a lui Kim Jong Un, care a făcut o puternică impresie în cele câteva zile în care a participat la festivități. Să notăm un episod interesant: în momentul în care echipa unită a celor două Corei a defilat prin față publicului, atât președintele sud-coreean, cât și Kim Yo Jong, sora liderului din Nord, s-au ridicat în picioare și au aplaudat; Mike Pence, vicepreședintele SUA, a rămas pe scaun. Pence nu a fost singurul iritat de dragostea subită care a cuprins liderii celor două țări; premierul japonez Shinzo Abe, prezent și el la ceremonia de deschidere, s-a declarat nemulțumit de amânarea exercițiilor militare, ceea ce a atras replica președenției sud-coreene, care a precizat că exercițiile sunt o problemă internă. 0 SHARES Share Tweet

