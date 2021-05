Copilăria. Perioada magică a vieții care este lipsită de griji și plină de veselie. Dacă ar trebui să descriu copilăria într-un singur cuvânt, acela ar fi „colorată”, deoarece mereu mi-am imaginat-o ca pe o multitudine de amintiri cărora li se atribuie câte o emoție, pe care, de asemenea, o asociez cu o culoare. Spre exemplu, prima dată când am mers într-o tabără împreună cu doamna învățătoare și colegii mei de clasă, am simțit o anumită teamă și nesiguranță, cărora le atribui culorile verde și albastru, însă am simțit și entuziasm și bucurie, adică am ”simțit” culoarea galbenă, Și așa mai departe. Această parte a vieții noastre este și una fundamentală pentru dezvoltarea noastră psihică, e un timp în care învățăm ce este respectul, răbdarea, toleranța și multe alte lucruri esențiale.

Chiar dacă, mai târziu, la maturitate, acea perioadă pare să fi trecut, mereu vom avea o flacără a copilăriei în sufletul nostru, care nu se va stinge nicicând, care ne va aminti de fiecare dată, când vom uita, faptul că minunatul copil ce am fost odată nu a dispărut, ci a fost întotdeauna înăuntrul nostru, și mereu va fi, indiferent de cât de mult creștem. În concluzie, copilăria nu se încheie de fapt, niciodată, iar fiecare dintre noi este încă un copil, mare sau mic. Luni, 31 mai, în Piața Tricolorului din Bacău, va fi o explozie de culoare și de emoții, la evenimentul ”Copil talentat, copil la Palat”, un eveniment complex, ce se va derula de la ora 12.30, la ora 18.30, la care vor participa sute de elevi și profesori de la Palatul Copiilor Bacău, dar și alți copii, de toate vârstele, părinți, bunici, care fac parte din familia mare a Palatului. Vor cânta, vor dansa, vor face demonstrații sportive, vor desena pe asfalt, cu cretă dar și cu…capace, vor face face painting și parada unor creații vestimentare din materiale reciclabile.s.a.m.d. Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău va deschide expoziția de fotografie ”Copilărie în pandemie” și vă invită la un maraton fotografic – în foto cornerul pe care-l amenajează în Piața Tricolorului, în parteneriat cu Studioul de creație foto – video ”Chromatique” și cu studenți de la Universitatea Națională de Arte ”George Enescu”. Vino și tu alături de noi, să îți facem cele mai funny fotografii, să înveți și să te distrezi! Vino să sărbătorești alături de noi Ziua Copilului și să trăiești sentimentul copilăriei fericite, chiar și în pandemie! Vino să-ți faci amintiri pline de culoare!

Mara-Ioana Lazăr, 13 ani, elevă, în clasa a VI-a, la Școala „Dr. Al. Șafran” și la Cercul de jurnalism al Palatului Copiilor Bacău