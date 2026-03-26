Copil de 5 luni salvat contracronometru la SJU Bacău după un accident urmat de incendiu

Spitalul Județean de Urgență Bacău a intervenit în cursul nopții pentru stabilizarea unui bebeluș de doar cinci luni, victimă a unui accident rutier grav produs într-o comună din județul Neamț, fiind singura unitate medicală din regiunea Moldovei care a preluat cazul în faza critică.

Potrivit reprezentanților unității medicale, copilul a fost transferat inițial de la Unitatea de Primiri Urgențe Roman și internat pe Secția de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, ulterior fiind îngrijit în Compartimentul de Terapie Intensivă Pediatrică al spitalului din Bacău. În lipsa posibilității de transfer imediat către un centru universitar, echipa medicală a asigurat stabilizarea pacientului.

Accidentul rutier s-a produs într-o localitate din județul Neamț și a fost urmat de un incendiu puternic. În urma evenimentului și-au pierdut viața șoferul autoturismului și mama copilului, care ar fi încercat să îl protejeze.

La internare, copilul prezenta politraumatism sever, arsuri de gradele II, III și IV pe suprafețe extinse ale corpului și traumatism craniocerebral cu contuzii hemoragice. Echipa medicală a intervenit de urgență pentru stabilizarea pacientului, efectuând intubare orotraheală, ventilație mecanică, sedare, echilibrare volemică, montarea de catetere și sonde, tratamentul arsurilor și intervenții chirurgicale de urgență.

Stabilizarea copilului a fost realizată de o echipă medicală coordonată de medicul specialist ATI Daniela Ceucă și medicul primar de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică Ovidiu Buțiurcă.

După stabilizarea hemodinamică, pacientul a fost transferat în siguranță, la ora 09:20, către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, fiind preluat de o echipă aeriană medicală. Copilul era sedat, intubat și ventilat mecanic în momentul transportului.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău, Ion-Marius Savin, a declarat că intervenția echipei medicale a fost una contracronometru.

„Acest caz arată, încă o dată, că Spitalul Județean de Urgență Bacău este pregătit să intervină în cele mai dificile situații, atunci când fiecare minut face diferența între viață și moarte. Au fost ore în care fiecare secundă a contat. Am făcut tot ce era omenește posibil pentru ca acest copil să aibă o șansă”, a precizat acesta.