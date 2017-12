Grupele de juniori C și E ale FCM Bacău au început săptămâna beneficiind de mai multe surprize plăcute oferite de conducerea clubului Din 2012, principala grupare fotbalistică a județului, FCM Bacău își desfășoară activitatea doar la nivel de juniori. „Puteam pune punct, însă din respect pentru fratele meu, Dumitru Sechelariu, care, vreme de două decenii, a ținut vie istoria FCM Bacău am decis să continuăm”, precizează conducătorul Asociației FCM Bacău, Sergiu Sechelariu. Astăzi, continuitatea celei mai vechi grupări fotbalistice a județului este asigurată de două grupe de copii. Evoluând ca juniori C și E, cei aproximativ 40 de copii legitimați la FCM sunt antrenați de Cornel Elisei. Spre deosebire de majoritatea școlilor de fotbal apărute în ultimii ani în oraș, puștilor nu li se percepe nicio taxă financiară. Dimpotrivă, clubul încearcă să le asigure toate condițiile pentru a face performanță. În baza unui protocol încheiat cu divizionara C Aerostar, parcursul fotbalistic al juniorilor FCM Bacău își urmează cursul sub tutela „aviatorilor”. Iată de ce, „vârfurile” de performanță ale „galben-albaștrilor”, portarul Emanuel Jugaru, mijlocașul Liviu Roman și atacantul Lorenzo Gherman, pentru a da doar câteva nume, își văd viitorul la Aerostar. „În primă fază, pentru că ulterior țintim mai sus”, spun cei trei, care țin însă să adauge că ”deocamdată ne bucurăm de perioada FCM Bacău. Ne simțim minunat aici”. Și ieri, copiii de la FCM Bacău s-au simțit minunat. Au fost invitați de conducerea clubului la hotelul EMD unde, după o oră petrecută la piscină, au servit masa la restaurantul stabilimentului de patru stele, iar ulterior s-au întâlnit cu Moș Crăciun, care le-a oferit pachete cu dulciuri și fructe. „Încercăm să facem câte o mică bucurie acestor copii cărora le dorim să ajungă fotbaliști cunoscuți și apreciați, așa cum FCM Bacău a avut vreme de mai multe decenii”, mărturisește Sergiu Sechelariu. Fostul fotbalist și președinte al FCM Bacău, Daniel Scânteie speră ca măcar o parte din aceștia să joace în Liga I cu o echipă băcăuană: „Noi am spus în mai multe rânduri că vom ceda palmaresul unui club din Bacău care va face performanță. Deocamdată am avut o discuție cu cei de la Gauss, iar dacă vor promova în C, le vom ceda palmaresul cu titlu temporar”. Sergiu Sechelariu adaugă: „Palmaresul va fi cedat GRATUIT. Deocamdată, îl vom ceda temporar, iar dacă respectiva echipă va ajunge în Liga I, îl vom oferi în mod DEFINITIV. Doresc, așa cum își dorea și fratele meu, Dumitru Sechelariu, ca istoria FCM Bacău să aibă continuitate”. 31 SHARES Share Tweet

