PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Nr.5458 din 24.05.2019

CONVOCARE

În baza dispoziţiilor art.39 alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215 din 2001,

republicată, ulterior modificată şi completată,

CONVOC

Consiliul Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară pentru data de 30.05.2019 ora 10,00, la

Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău, şedinţa având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău

și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul

competițional 2018 – 2019

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea

Generală a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării

Situaţiilor financiare aferente anului 2018

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la

obiectivul de investiții „Rezerva de apă a municipiului Bacău”

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru

obiectivul de investitii “CONSTRUIRE CORP NOU SI MODERNIZARE CLADIRE

EXISTENTA GRADINITA NR.18, MUNICIPIUL BACAU, STRADA GHEORGHE

VRÂNCEANU NR. 40”

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

5. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se

finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul de

investiţii „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru

obiectivul de investitii ,,Locuințe sociale strada Izvoare – rețele de apă, canalizare și refacere drum

acces”

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea

unei/ unor finanţări rambursabile interne/ externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau

echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de

investiţii de interes public local

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

8. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de Viceprimar al Municipiului Bacău a

domnului Ștefan Daniel Dragoș.

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU și Consilierii

Locali: Ciocodei Mihaela, Luca Vasile, Șova- Gâțu Laur, Dragomir Doina, Dinu Ioana –

Raluca, Breahnă – Pravăț Ionela – Cristina, Botoi Romică, Stan Gabriel, Dănilă Gheorghe,

Pricopoaea Enula

9. Proiect de hotărâre privind alegerea celui de- al doilea Viceprimar al Municipiului Bacău.

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

10. Proiect de hotărâre privind finanțarea proiectului ”Costești – 445 de ani de tradiții românești ”

propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL

nr. 174/ 2016

Iniţiator – DL. SCRIPĂȚ CONSTANTIN – VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

11. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația S.C.E.N.A. din Bacău în

vederea realizării în comun a evenimentului ”Food Fest – Festival” în perioada 30 mai – 02 iunie

2019

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

12. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Palatul Copiilor Bacău, Asociația

Așchiuță Bacău și Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, în vederea realizării în

comun a evenimentelor ce vor marca Ziua Copilului, ce se vor desfăşura în perioada 29 mai – 1

iunie 2019 la Bacău

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Ungureanu

Anica, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2019 aferentă fiecărui membru al

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău- ADIS

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, prin care s-au

aprobat funcţiile publice, organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de

specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului

Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 142/19.04.2019 privind

aprobarea Organigramei și a Statului de Funcţii, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială a

Municipiului Bacău, începând cu data de 01.06.2019

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului ce urmează a se încheia în vederea executării

contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri

în Judeţul Bacău

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

19. Proiect de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren aflate în Oborul Șerbănești, din

Bacău, str. Trecătoarea Tecuciului, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile

legii

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

20. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații și a unei suprafețe de teren aflate în incinta

halei Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în

condiţiile legii

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

21. Proiect de hotărâre privind închirierea a două amplasamente aflate pe terasa de flori a Pieţei

Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

22. Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren, situat în parcarea Vivariu a Pieței Centrale

din Bacău, str. Pieței nr.1, prin licitaţie publică deschisă organizată în condițiile legii

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

23. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații de depozitare aflate la subsolul Pieţei

Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

24. Proiect de hotărâre privind închirierea unor parcele de teren, aparţinând domeniului public al

municipiului Bacău, situate în incinta Bazarului Milcov, str.Milcov nr.93-95, prin licitaţie publică

deschisă, organizată în condiţiile legii

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit

inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

26. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 379/ 2018 prin care s-au acordat, cu titlu gratuit,

pe o perioadă de 10 ani, două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, Calea dr.

Alexandru Șafran, nr. 145, către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești, jud. Neamț

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

27. Proiect de hotărâre privind transmiterea cotei de ½ din dreptul de concesiune prevazut in

Contractele de Concesionare nr. 69178/17.08.2015 si 69179/17.08.2015, de la S.C. RUSTRANS

S.R.L., la dl. Luncanu Mihai-Cătălin

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

28. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de

Concesionare nr. 69102 din 05.06.2018 de la d-na Ladaru Elvira-Gabriela, la d-nii Şufariu Gigi-

Eusebiu si Şufariu Maria

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

29. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de

Concesionare nr. 69237/03.09.2013, de la d-na Cojocaru-Scatula Olimpia-Gabriela, la dl. Turcu

Vasile

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

30. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de

Concesionare nr. 3088/21.02.2005, de la dl. Todirică Costel, la d-na Aramă Georgeta

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

31. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de

Concesionare nr. 10017/25.03.2002, de la S.C. INFO CONT SERV S.R.L. la d-na Dumitru

Emilia, căsătorită cu Dumitru Gheorghe

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare

nr. 17783 din 31.05.2002, incheiat intre Municipiul Bacau si BANCA TRANSILVANIA S.A. –

SUCURSALA BACAU pentru terenul in suprafata de 260,00 m.p., proprietate privata a

Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 33, poz. II (evazat)

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare

nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017 si

69302/27.07.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIALYANA,

reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spatiul

cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 – 9

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea reinnoirii contractului de concesionare nr.

16274/30.12.1993, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 26965/20.10.1998, nr.

69061/23.05.2016 si nr. 69808/06.12.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si Banca Comerciala

Romana S.A. pentru suprafata de 2.526,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacau,

situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 11

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit

pentru realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, STR. SOIMULUI,

NR. 1 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: PALADE BOGDAN si PALADE ROXANA-MIHAELA

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit

pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTE COLECTIVE P + 4E, STR.

CORNISA BISTRITEI, NR. 21 E si AMENAJARE PARCARE, STR. PICTOR ION

ANDREESCU, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: NISTOR GABRIEL-CONSTANTIN, NISTOR ADY si I.I. PAL LILIANA, din

Bacau

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

A.M./Ds.I-A-2/Ex.1

37. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.348/2007 privind aprobarea

Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Pieței Centrale, Pieței Sud, Pieței de Gross și

Bazarului Milcov din municipiul Bacău

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ

GRID SA asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2018, al

Consiliului Local al Municipiului Bacău

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la

bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes

general, aferent anului 2019

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2019 al Societăţii

Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea

Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

42. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacau în Adunarea

Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situaţiilor

financiare aferente anului 2018

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului de cheltuieli, respectiv numărul maxim de

autoturisme necesar desfășurării activităților specifice Societății Thermoenergy Group SA Bacău

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

44. Proiect de hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al

Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile IUNIE – IULIE 2019.

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

45. Diverse.