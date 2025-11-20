Controale în autobuzele din Bacău: Poliția Locală se implică în verificarea biletelor călătorilor

Începând cu 19 noiembrie 2025, echipe mixte formate din polițiști locali și reprezentanți ai Societății Transport Public Bacău au început o amplă acțiune de verificare a titlurilor de călătorie în mijloacele de transport public din municipiu.

Acțiunea are loc ca urmare a intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 45/2025, care prevede obligația tuturor pasagerilor de a deține un bilet, abonament sau alt document justificativ valabil în momentul călătoriei.

Amenzi între 150 și 300 de lei pentru călătorii fără bilet

Conform noilor reglementări, călătoria fără titlu de călătorie valabil constituie contravenție și este sancționată cu amendă cuprinsă între 150 și 300 de lei.

Călătorii prinși fără bilet pot totuși evita sancțiunea contravențională dacă aleg să achite pe loc contravaloarea titlului de călătorie la tarif special (suprataxă). În această situație, nu se mai întocmește proces-verbal.

Controalele vor continua

Poliția Locală anunță că verificările vor continua și în perioada următoare, scopul fiind încurajarea respectării regulilor și asigurarea unui transport public sigur, civilizat și echitabil pentru toți utilizatorii.

Autoritățile îi îndeamnă pe toți cei care folosesc transportul public din Bacău să achite biletul sau să dețină un abonament valabil pe întreaga durată a călătoriei. Respectarea acestor obligații previne aplicarea sancțiunilor și contribuie la buna funcționare a serviciului public de transport.