Containere FDC, 10 ani de dezvoltare industrială băcăuană

Containere FDC aniversează 10 ani de activitate, marcând un parcurs remarcabil de la un atelier din Bacău la un producător industrial cu livrări în întreaga Europă. Cu investiții consistente, o echipă locală stabilă și o viziune orientată spre tehnologie și eficiență, compania confirmă rolul esențial pe care îl joacă atât în industria construcțiilor modulare, cât și în comunitatea economică și socială a județului Bacău.

Acum zece ani, într-un atelier, pornea un business în Bacău, dar crescut pentru Europa, cu o ambiție clară: redefinirea containerelor, de la simple soluții utilitare, la produse industriale moderne, adaptabile și competitive. Astăzi, Containere FDC este un brand românesc cu prezență națională și internațională, livrând proiecte în Germania, Franța, Suedia, Țările de Jos, Slovacia și Ungaria.

„Când am început, visul era mare, dar resursele erau mici”, spune directorul general al companiei Cristinel Fichitiu. „Ne-am dorit să construim nu doar containere, ci o infrastructură industrială românească de care să fim mândri. Faptul că astăzi livrăm în toată Europa ne arată că drumul, deși dificil, a meritat.”

Această evoluție confirmă capacitatea companiei băcăuane de a concura pe piețe mature și exigente, fără a-și pierde rădăcinile locale.

Investiții strategice și maturitate industrială

Dezvoltarea Containere FDC a fost susținută de investiții strategice consistente. Peste 7 milioane de euro au fost direcționați către extinderea fabricii, modernizarea liniilor de producție, automatizare și soluții de protecție a mediului. Compania a devenit astfel liderul firmelor cu capital integral românesc care produc exclusiv containere.

După un deceniu de creștere continuă, compania accede într-o etapă superioară de maturitate industrială. Platforma pe care își desfășoară activitatea însumează 55.000 mp și include spații de producție, depozitare și prezentare, aliniate la standarde europene.

„Este o platformă de creștere pentru următorii zece ani. Ne permite să producem mai mult, mai bine și să ne primim partenerii într-un mod profesionist, la standarde europene”, explică directorul general Containere FDC.

Susținută de dotări tehnologice avansate și de linii de producție CNC complet automatizate, Containere FDC continuă și consolidează tradiția industrială a Bacăului, contribuind activ la menținerea și afirmarea acesteia pe plan național.

Capacitate de producție mărită și soluții adaptate clienților

Modernizarea infrastructurii a avut un impact direct asupra performanței operaționale. Containere FDC produce în prezent peste 300 de containere lunar, cu perspective de creștere la 400 de unități, pe măsură ce fluxurile de producție se maturizează.

Această capacitate permite reducerea termenelor de livrare și abordarea unor proiecte personalizate complexe, pentru clienți din România și din străinătate.

„Ne-am obișnuit să tratăm fiecare proiect ca și cum ar fi primul. Fiecare client are o nevoie specifică, iar noi nu livrăm doar un container, ci o soluție completă și complexă. Asta ne-a diferențiat pe piață și asta ne-a adus unde suntem astăzi”, susține Cristinel Fichitiu.

Parteneriate tehnologice și integrare de soluții moderne

Extinderea internațională a companiei a generat un ecosistem solid de parteneriate tehnologice. Containere FDC oferă infrastructură pentru depozitarea și integrarea echipamentelor din proiectele finale, de la sisteme RVM pentru SGR, până la soluții energetice moderne, precum baterii și panouri fotovoltaice.

Această abordare consolidează poziția companiei ca platformă industrială de referință și ca partener de încredere pentru proiecte complexe, cu impact regional și european.

O companie pentru comunitate: locuri de muncă stabile în Bacău

Dincolo de cifre și investiții, Containere FDC are un rol important în comunitatea locală. Compania oferă locuri de muncă stabile pentru 185 de angajați, cu perspective de creștere a echipei – doar în ultimul an forța de muncă a înregistrat o majorare de peste 50%. Stabilitatea și continuitatea forței de muncă contribuie direct la dezvoltarea economică locală și regională.

„Oamenii noștri sunt esențiali. Mulți dintre ei au crescut odată cu firma, au învățat, s-au adaptat și au pus suflet în ceea ce fac. Ei sunt adevărata noastră forță”, subliniază Cristinel Fichitiu, directorul general Containere FDC.

10 ani de activitate, un nou capitol de dezvoltare

La împlinirea unui deceniu de activitate, Containere FDC confirmă o direcție solidă de dezvoltare: o companie băcăuană, cu angajați din Bacău, care produce local și livrează soluții modulare competitive la nivel european, cu o creștere de 263% pe segmentul de export.

La finalul acestui parcurs de zece ani, mesajul este unul de recunoștință și continuitate:

„Nu am fi ajuns aici fără clienții care au avut încredere în noi, fără partenerii care au mers alături de noi în proiecte complexe, fără furnizorii care ne-au sprijinit constant și, mai ales, fără echipa noastră. Le mulțumim tuturor pentru că au făcut parte din această călătorie”, subliniază Cristinel Fichitiu, directorul general Containere FDC.