O acţiune bine organizată are toate premizele unei reuşite. Dacă mai adăugăm pasiune, profesionalism, dragoste faţă de oameni şi meserie, cât şi o excelentă colaborare între toţi cei implicaţi, atunci, cu siguranţă, rezultatele vor fi cele scontate. Pe baza acestor principii şi norme, de mai bine de două luni, la Răchitoasa s-au pus bazele unei acţiuni de voluntariat de mare amploare şi importanţă, iniţiată de Asociaţia „Caravana cu Medici” din Iaşi, în parteneriat cu Fundaţia de Sprijin Comunitar, DGASPC, primăria din localitate şi medicul de familie, Iudita Zorilă.

Obiectivul a fost acordarea de consultaţii medicale şi efectuarea de analize gratuite persoanelor cu venituri mici, fără asigurare medicală, celor în vârstă, dar şi unora aflate în programul de asistenţă la domiciliu al FSC. La jumătatea lunii aprilie, medici şi studenţi, membri ai asociaţiei “Caravana cu Medici”, s-au deplasat în comună pentru recoltarea probelor de la peste 100 de pacienţi, stabiliţi împreună cu medicul de familie şi FSC, iar zilele acestea, la Răchitoasa, după ce au fost asigurate toate condiţiile desfăşurării unei asemenea acţiuni au fost asigurate (spaţiu, flux de consultaţii, logistică, lista cu pacienţi) a debarcat întreaga Caravană, aproape un întreg spital: 26 de membri ai echipei – medici şi viitori medici (3 medici cardiologi, 1 medic internist, 1 pneumolog, 1 medic radiolog, 1 medic gastroenterolog, 1 medic A.T.I., 1 pediatru şi 17 studenţi la medicină), care provin de la spitalele Parhon, Sf. Spiridon, Pneumofiziologie, Arcadia, iar studenţii de la Universităţile de Medicină şi Farmacie “Gr.T. Popa” Iaşi şi “Carol Davila” Bucureşti, reuşind, de la ora 8.00, la 19.00, un tur de forţă, oferind consultaţii unui numar de 94 de persoane, din cele 104 care au intrtat iniţial în triaj.

Îngerii au coborât din Caravană

Oameni în vârstă, bolnavi, femei şi bărbaţi, peste care anii şi-au lăsat urme adânci, unii n-au mai fost la un medic specialist de peste 20 de ani, singurul la care merg săptămânal fiind preotul! „În urmă cu 24 ani am fost dusă la spital pentru că eram tare bolnavă. De atunci nu am mai ieşit din comună. Oamenii aceştia sunt nişte îngeri. Cum de s-au gândit să vină tocmai la Răchitoasa să facă atâtea analize şi consultaţii? Şi toate gratis!”, spune bătrâna Maria O. Este imposibil să redăm toate cuvintele frumoase spuse de pacienţi la adresa membrilor Caravanei. Sufletul acestei acţiuni umanitare a fost Elena Ungureanu, coordonator de proiecte la FSC.

„În cadrul acestei activităţi am avut ocazia să cunoaştem oameni minunaţi, în calitate de medici, care au venit dintr-un centru universitar, au interacţionat cu pacienţii, i-au ascultat, consultat, le-a oferit recomandări şi, cel mai important, au reuşit să zâmbească mereu, în ciuda zilei lungi de activitate. Trebuie să subliniez că un rol important în cadrul activităţii l-au avut salariaţii Primăriei, care au transportat o parte din bătrâni de la domiciliu la locul consulataţiilor, au pregătit spaţiile etc. Mulţumim tuturor partenerilor pentru implicare.”

Elena Ungureanu, supervizor programe, Fundaţia de Sprijin Comunitar

Viaţă dedicată pacienţilor

„Caravana cu Medici” este un ONG înfiinţat în urmă cu patru ani de către cinci medici – rezidenţi la momentul respectiv -, cu scopul de a oferi oamenilor din mediile defavorizate sau fără asigurare medicală consultaţii gratuite. Caravana îşi propune ca lunar să ajungă în minim un sat din zonele limitrofe celor trei filiale din Bucureşti, Iaşi, Cluj – Napoca, pentru a oferi consultaţii medicale diverse, de la examen clinic general la cele de specialitate (cardiologie, pediatrie, ginecologie, medicină internă, gastroenterologie etc.) şi analize de tipul hemoleucogramă, sumar de urină, depistarea hepatitelor cu virus B şi C, PSA la bărbaţi, TSH la femei precum şi testul Babeş-Papanicolau. Caravana cu Medici este sprijinită de Laboratoarele Synevo, Fundaţia Vodafone România, Avon, Bayer România şi oamenii care îşi pot redirecţiona anual cei 2% din impozitul pe venit.

„De doi ani, de când sunt voluntar al Caravanei cu Medici, am reuşit să merg prin multe sate izolate ale României însă niciunul nu mi s-a părut a fi chiar atât de izolat. E drept, drumurile sunt bune, dar după cum mi-am dat seama oamenii nu au financiar posibilitatea de a ajunge la cel mai apropiat oraş, care este la o oră distanţă, cu atât mai mult la un medic. Cred că am reuşit să facem diferenţa în sănătatea acestor oameni şi că am pus nişte diagnostice la timp pentru a fi tratate şi cred că odată cu noi şi prin noi, toţi aceşti pacienţi vor fi mai atenţi la sănătatea lor. Toată echipa de medici a fost mulţumită de ceea ce au reuşit să facă la Răchitoasa, de aceea trebuie să mulţumim FSC, Primăriei Răchitoasa şi medicului de familie Iudita Zorilă. Un aspect negativ pe care l-am întâmpinat a fost acest număr mare de persoane noi diagnosticate cu virusurile hepatitice C şi B, care sperăm că odată diagnosticaţi vor urma recomandările medicilor.”

Alina Jîjie, medic rezident „Caravana Medicilor”