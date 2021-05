Într-o definițe aproximativă, conspirația ar fi: „Uneltire secretă și ilegală îndreptată împotriva statului sau a ordinii publice.” Raportându-ne la această definiție, am încercat să identificăm conspiraționiștii, adică ci ce uneltesc „împotriva statului sau a ordinii publice”, raportat la situația de pandemie oficial declarată. Am constatat astfel că definiția ar trebui modificată în sensul că, uneori conspiraționiștii nu sunt organizați neapărat într-o organizație secretă. Revenind la pande-molimă, am aflat cu surprindere că dl. colonel Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul vaccinării naționale, declara la finalul săptămânii trecute că: „Sunt din ce în ce mai multe studii care arată că există diferenţe notabile între răspunsul imun după vaccinare şi răspunsul imun după infecţia naturală, în sensul în care după vaccinare apar anticorpi direcţionaţi împotriva acelui fragment din proteina Spike a virusului care se lipeşte de receptori, or acest lucru nu se întâmplă într-un procent mare după boala naturală, tocmai de aceea există acest risc de reinfecţie şi tocmai de aceea este important să ne vaccinăm, tocmai pentru că nivelul de protecţie este mult mai mare decât după boala naturală”, (??? n.n.)

Evident dl. colonel, conform noii tradiții guvernamentale, nu a precizat care sunt studiile, ori măcar statisticile care să susțină afirmația eficienței suplimentare a vaccinului. Paradoxal, cu câteva zile înainte de ultima declarație, același Gheorghiță afirma că: „25.178 de români au făcut Covid după vaccinare. Dintre imunizații infectați cu SARS-Cov-2, 3.862 de persoane se vaccinaseră anti-Covid şi cu a doua doză.” Personal, nu cunosc dintre apropiații vaccinați pe cineva care să se fi infectat ulterior, dar, neavând alte date, consider că afirrmațiile dl. colonel sunt corecte.

Câteva considerații de logică elementară însă se impun. Probabil aceste persoane identificate ca fiind infectate COVID s-au testat în cadrul oficial, urmare a reacțiilor adverse grave, altfel, de unde ar fi aflat autoritatile că acestia s-au îmbolnăvit? Dacă persoanele vaccinate, neidentificate și neizolate au făcut COVID după vaccinare, au devenit surse suplimentare de infectare, care s-au adăugat surselor deja preexistente . Aceasta s-a produs în condițiile în care nu a fost interzisă circulația vaccinaților care au făcut Covid. Dar dacă se interzicea circulația acestora, nu mai existau clienți la vaccinare. Aici intrăm într-un conflict de logică de pandemie. Prin lege, tu guvern arestezi la domiciliu pe cei infectați, dacă îi identifici, pentru a nu retransmite virusul. (Asta e motivarea oficială.) Concluzia ce se impune (pe aceeași logică oficială ) e că, deliberat, ai creat un supliment de surse infecțioase amplificând infectarea populației pentru a putea promova un vaccin, de altminteri cvasi ineficient. Dar le construiești dosar penal celor identificați care încalcă interdicția izolării, (exceptându-i pe cei vaccinați, prezumați neinfectabili). Asta nu e o instigare indirectă/mediată la săvârșirea infracțiunii de Zădărnicirea combaterii bolilor (Art. 352.-Cod penal)?

Pe de altă parte cei vaccinați pot călători fără testare chiar și în ipoteza probabilă când sunt purtători de infecție SARS-CoV 2, iar cei nevaccinați cu imunitate naturală tebuie să se testeze. Care e logica acestor discriminări? Dr. epidemiolog Oana Secară, șeful Compartimentului de prevenire și limitare a infecțiilor asociate de la Spitalul Onești (jud. Bacău) a formulat în spațiul public mai multe opinii privind transmiterea coronavirusului în comunitate dintre care cităm: „… Mi s-a părut suspect că în toate țările care au administrat masiv vaccinul anti-Covid numărul cazurilor a început să crească. Explicația științifică a acestui fenomen este relativ simplă. Orice stres imunologic asupra unui organism induce o scădere a imunității pe ansamblu. De exemplu, în cazul rujeolei, după ce s-a terminat episodul și intră în convalescență, li se recomandă părinților ca o perioadă de 14-20 de zile să nu își ducă copilul în contact cu colectivități sau alte surse de contaminare, pentru că în acest interval organismul este puțin debilitat și este posibil să contacteze o altă viroză sau un alt tip de infecție. Așa și în cazul vaccinării, sistemul imunitar este vulnerabil pentru că trebuie să facă față acestei provocări, care este producția de anticorpi. Dacă în această perioadă se întâlnește cu virusul COVID, care circulă, persoana vaccinată va fi mai susceptibilă de a contacta virusul decât înainte de a se vaccina. Vaccinații răspândesc virusul la fel ca și nevaccinații și atunci ai o masă de oameni care au fost vaccinați în aceeași perioadă, care dintr-o dată intră în masa mare de oameni și sunt mai vulnerabili în fața COVID. Aceștia contactează mai ușor virusul și îl răspândesc mai departe. Am observat după 20 februarie o creștere accelerată a numărului de cazuri, exact când s-a început în forță vaccinarea. Tulpina britanică nu poate fi o explicație, pentru că nu există alte tulpini, ci sunt doar niște variante antigenice. În realitate, tulpinile noi apar după mai multe sezoane, când acumulează mult mai multe caracteristici noi, mutații”.

Știm dintr-o experiență istorică că, „nimeni nu e profet în țara sa”. Dar aceasta nu e doar o opinie singulară. Din lipsă de spațiu publicistic vom evoca doar una, girată de autoritatea profesională a emitentului. Profesorul american de epidemiologie de la Universitatea Yale, Neil Risch, a dezvăluit că majoritatea oamenilor care sunt confirmați în prezent cu COVID-19, au fost vaccinați. „Clinicienii mi-au spus că mai mult de jumătate din noile cazuri de COVID pe care le tratează sunt persoane care au fost vaccinate”, a mai spus dr. Harvey Risch, citat de Life Site News. (Sursa: aici )

„Acesta ar trebui să fie un apel de trezire , un semnal de alarmă, pentru persoanele care cred că vaccinul îi va elibera de orice restricții”, a spus el. „Acest lucru nu se poate întâmpla deoarece, deși s-ar putea să nu apară simptome, vaccinul reduce transmisia efectivă a virusului doar cu jumătate.” Risch a afirmat că acei clinicieni consultați de el i-au spus că peste jumătate din noile cazuri de coronavirus aveau deja un vaccin administrat. „Au estimat că peste 60% din noile cazuri pe care le tratează – cazuri COVID – au fost persoane care erau vaccinate”, a completat Risch, care a criticat totodată propaganda oficială cu privire la eficiența vaccinurilor până la 90%. Bine, veți întreba, dar cine e acest personaj de care guvernul nu a auzit? E mai specialist decât Arafat al nostru, Cîțu, colonelul Gheorghiță, Rafila etc.? Întrebare la care nu putem răspunde. Adică referitor la Arafat, Cîțu etc.

Despre Harvey Risch știm oficial/public că e american, profesor de genetică umană de epidemiologie și biostatistică la Universitatea din California, San Francisco (UCSF) și director al Institutului. Dr. Risch a primit în 2004 o recunoaștere inernațională, respectiv premiul Curt Stern (acest premiu este acordat anual de Societatea Americană de Genetică Umană (ASHG) pentru realizările științifice remarcabile în genetică umană care au avut loc în ultimii 10 ani și nu numai pentru americani). A deținut funcții la univesități precum Yale, Columbia și Stanford, este absolvent al programului de biomatematică la Universitatea din California din Los Angeles.

Revenind la vaccinarea impusă de UE prin dl. Cîțu, acesta declara tot săptămâna trecută, că: „…renunţarea la mască e condiționată de atingerea pragului de 10 milioane de vaccinaţi”. Dar despre care vaccin vorbește dl premier? Ce ştiam noi, până acum, despre acest vaccin e că sunt necesare 2 doze pentru protecţia contra bolii COVID-19.

Turcul Ugur Sahin, cofondator al companiei farmaceutice germane BioNTech, care a ajutat la dezvoltarea vaccinului Pfizer împotriva COVID, a venit cu noi detalii legate de serul lor. Respectiv, Ugur Sahin atenţiona că, după trecerea a între nouă luni şi un an este nevoie de administrarea unei a treia doze de vaccin, pentru a garanta menţinerea unei imunităţi maxime. Adică, peste aia de 95% pe care ne-o propovăduiesc autoritățile. CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, a formulat acceași opinie (conform https://www.digi24.ro/ din 16.04.2021.) Cu alte cuvinte, dozele de pînă acum sunt bune dar dacă o vei lua pe a treia va fi și mai bine. La a patra va fi extrem de bine, la a cincea va fi nemaipomenit de bine și ne vom simți ca în sânul lui Avraam…. dacă nu vom fi ajuns deja acolo. Apropos, să nu uităm de unde am plecat. Cine sunt cu adevărat conspiraționiștii…… ??????

Jr. Adrian M. Ionescu