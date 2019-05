Cu gândul de a aduce cât mai mulți privitori în spațiul expozițional al Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” artiștii plastici oneșteni Mihaela Baci, Roland Henrich Gotschik, Neculai Grădinaru, Ghiță Teacă și Ioan Tripa au deschis expoziția „Confluențe de culoare”.

Plăcutul eveniment s-a constituit a fi „o întâlnire cu prietenii”, după cum a declarat Ionuț Tenie, directorul bibliotecii, care a evidențiat și prezența „unui bun colaborator, ce vine mereu cu plăcere la această instituție oneșteană – criticul de artă Iulian Bucur”. „Toți artiștii ajung să formeze un mare fluviu, se țin de mâini și vin înspre noi! «Copiază» tot cerul și vi-l pune la dispoziție! Pentru toți desenul este un lucru al minții și cuvântul meu este un ecou al cărților din bibliotecă… Ceea ce face pictura diferită de alte arte este culoarea, ce dă specificitatea; pictura e culoare și desen, nu poate să fie altfel. «Confluențe de culoare» este un nume generos și fericit al acestei expoziții – «un mare fluviu chromatic» în care se întâlnesc o multitudine de culori. Dacă aceasta «e cheia» oferită de cei cinci artiști plastici, atunci ea trebuie folosită!”, a spus Iulian Bucur.

Privind lucrările realizate de Mihaela Baci, Iulian Bucur a remarcat „un colț foarte frumos, cu «naturi statice» de extremă limpezime și profunzime și copii după tablourile unor mari artiști. Este un exercițiu necesar cel al copierii lucrărilor marilor artiști, muzeele «mustind» de astfel de lucrări”. Despre tablourile semnate de Roland Henrich Gotschik criticul băcăuan de artă a menționat: „acestea sunt pe partea cealaltă a poveștii! O pictură extrem de figurativă… nu mai este altceva decât gest și vibrație! O natură în care este greu să mai găsim urme dar în care simțim viața!” , apoi a adăugat: „În această expoziție pictorul Neculai Grădinaru vine cu niște alegorii, ce fac să mă simt într-un mic muzeu englezesc.

Alegoriile (de cultură, de desen și de subiect) cer un gând care se întârzie, ele fiind încifrate! Ghiță Teacă prezintă lucrări dintr-un sat minunat – de la Buciumi, undeva nu departe de Onești. El a scris și o carte închinată meleagurilor Buciumilor, astfel că în aceste lucrări se vede și ceea ce se găsește în carte. Dar dacă fotografia are un fel de răceală, tabloul este artistul în sine, cu zâmbetul, candoarea și căldura sa! Ioan Tripa în lucrările sale nu își ascunde deloc energia, dezlănțuirea și dinamismul! În compozițiile lui Ioan Tripa sunt elemente de dezechilibru, ce face omul să se simtă leneș…”.

Foarte elocvente au fost și mărturisirile autorilor acestei expoziții. Mihaela Baci (de profesie medic) a declarat: „Mi-am sacrificat nopțile să ajung aici, îmi place nebunește să pictez! Doresc să ofer frumusețe pentru că trăim într-o lume extrem de grăbită. Nu mai avem timp să ne bucurăm de o floare, de oamenii pe lângă care trecem… vreau să atrag atenția asupra acestor mici bucurii!” Roland Henrich Gotschik (mulți ani de jurnalism în spate, în tinerețe fiind îndrăgostit de realizarea… unor scurt-metraje!): „Aceasta este prima mea expoziție la o vârstă înaintată. Am avut un îndemn mai sănătos în școala primară, prin regretatul profesor Constantin Pușoiu, ce mi-a sugerat să urmez cursurile de artă. Am cochetat la 21 de ani cu pictura bisericească și am pictat două capele și o biserică în Oltenia! Acum fac altceva decât ce am făcut atunci dar mi-ar fi plăcut să fac atunci ceea ce realizez acum! Speranță îmi dă și faptul că reușesc să împrăștii lucrările pe care le fac, prin lume, pe internet!”

Ghiță Teacă (un mare colecționar de obiecte etnografice, unul din acestea – „un model de casă” fiind expus la expoziția de etnografie a Complexului Muzeal Județean „Iulian Antonescu” din Bacău) a amintit că a început ca să picteze în urmă cu 50 ani, mergând mai mult pe impresionism. Ca elev al pictorului Nicolae Hilohi (născut în com. Buciumi și cunoscut pe plan național, el pictând peste 1300 metri pătrați de frescă), acesta a afirmat că aduce în pictură „desenul și culorile satului”.

Ioan Tripa, unul dintre cei care „a lansat chemarea” organizării acestei expoziții, a anunțat iubitorii artei plastice din Onești că se pregătește pentru o expoziție personală, pe care o va deschide în perioada următoare în spațiul generos al bibliotecii.