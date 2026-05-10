Conferință despre provocările familiei contemporane, organizată la Bacău de Parohia „Sfântul Ioan”

La Bacău s-a desfășurat, ieri, conferința științifică „Familia și provocările secolului XXI – perspective teologice, filosofice și sociologice”, eveniment organizat de Parohia „Sfântul Ioan” în colaborare cu Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Manifestarea s-a înscris în programul activităților dedicate „Anului omagial al pastorației părinților și copiilor” și a reunit clerici, cadre universitare și specialiști din domeniile teologiei, filosofiei și sociologiei.

Lucrările conferinței au fost deschise de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, care a susținut o intervenție despre scopul și rolul familiei în societatea contemporană.

Participanții au abordat teme legate de provocările actuale cu care se confruntă familia, din perspective interdisciplinare, punând accent pe dimensiunea spirituală, educațională și socială a relațiilor dintre părinți și copii.