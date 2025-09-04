Conducerea SJU Bacău anchetează cazul unui pacient internat la Psihiatrie, care acuză că a fost abuzat

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău a avut astăzi o întrevedere cu un pacient care și-a exprimat recent nemulțumirea, în spațiul public, față de modul în care a fost tratat în secția de Psihiatrie a unității medicale. La discuție au participat managerul interimar Ion-Marius Savin, dr. Ancuța Grigoriu – locțiitor al Directorului Medical, și as. lic. Rebeca Mîndrescu – Director de Îngrijiri.

Întâlnirea a fost inițiată de managerul interimar, care a dorit să afle direct de la pacient detalii despre circumstanțele incidentului reclamat. În cadrul discuției, acesta a subliniat intoleranța sa față de orice comportament abuziv sau inadecvat în cadrul spitalului și a precizat că vor fi luate măsuri pentru prevenirea unor situații similare.

După ce i-au fost ascultate doleanțele, pacientul a oferit celor prezenți exemplare din volumul său recent publicat de poezii, ca semn de apreciere pentru deschiderea conducerii în abordarea problemei.

Conducerea spitalului a dispus încă din 3 septembrie declanșarea unei anchete interne, vizând atât verificarea procedurilor de lucru și respectarea drepturilor pacientului, cât și identificarea eventualelor disfuncții în comunicarea dintre medic și pacient.

Spitalul subliniază, totodată, că pacienții și aparținătorii au posibilitatea de a sesiza orice situație în care consideră că drepturile lor au fost încălcate, prin depunerea de petiții direct pe site-ul instituției.