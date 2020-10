DRAGOȘ BENEA, președintele PSD Bacău: 13 martie 2020: alături de colegii mei din conducerea PSD Bacău & CJ lansam inițiativa de amenajare a Spitalului Municipal, astfel încât să fie create spații necesare preluării și tratării pacienților infectați cu Covid19.

Să ne amintim:

Autoritățile PNL, în frunte cu guvernul liberal, erau cu mintea la alegeri anticipate/locale, bagatelizând pandemia și consecințele crizei epidemiologice care bătea la ușă. Se ocupau cu lansarea candidaților.

Cu CJ Bacău pe post de locomotivă a investiției, amenajarea etajelor 4 și 5 de la Spitalul Municipal (SM) s-a realizat, timpul dovedind justețea și utilitatea medicală a inițiativei din martie.

13 octombrie 2020: președintele ales al CJ Bacău, Valentin Ivancea, propune continuarea parteneriatului cu Primăria și finalizarea clădirii SM, urmând ca aceasta să fie convertită în pavilion – suport Covid19.

Acum, când înregistrăm peste 3000 de cazuri/zi la nivel național, când Bacăul e în topul național al infecțiilor, inițiativa noii conduceri a CJ se impune cu necesitate.

Chiar dacă PNL & guvernul său își mențin, cu o irațională consecvență, obsesia alegerilor, în plan local decidenții administrativi au responsabilitatea sănătății băcăuanilor și a combaterii pandemiei.

VALENTIN IVANCEA, președintele ales al CJ Bacău: Trebuie și putem să finalizăm lucrările de la Spitalul Municipal & să convertim clădirea în pavilion medical – suport Covid19.

Iată cum:

Bacăul e în plin cod roșu de noi infecții Covid19: numărul acestora a crescut galopant, iar răspândirea virusului a fost scăpată de sub control. În același timp, secțiile ATI sunt la limită, locurile disponibile ptr. preluarea pacienților Covid19 aflați în stare critică fiind la cota de avarie.

În curând, în acest ritm al infecțiilor, vom ajunge la suprasaturarea sistemului medical băcăuan și la un impas cu urmări dintre cele mai nefaste. Dar stă în puterea noastră să acționăm și să facem ceva, ACUM, până când sistemul medical băcăuan nu va intra în colaps.

Propunerea mea, în calitate de președinte ales al CJ Bacău, este să continuăm parteneriatul dintre CJ și Primăria Bacău în vederea finalizării lucrărilor la clădirea Spitalului Municipal și convertirea imobilului medical în pavilion – suport Covid19.

Vedem că planul anunțat la 13 martie de conducerea PSD Bacău & CJ Bacău a dat roadele scontate: etajele 4 și 5 ale spitalului au fost operaționalizate, printr-un parteneriat în care CJ a fost vioara întâi, lucrările de amenajare realizându-se în 45 de zile. Pacienții Covid19 sunt acum tratați acolo, în condiții optime, asta pentru că s-a dat utilitate unei clădiri gândite, de la bun început, pentru un scop medical.

Finalizarea lucrărilor de la șantierul Spitalului Municipal (respectiv demisol, parter, etajele 1, 2, 3) și convertirea clădirii în pavilion – suport Covid19 înseamnă crearea de locuri suficiente pentru preluarea și tratarea pacienților infectați cu noul coronavirus, concomitent cu degrevarea SJU Bacău, spital care a dus greul luptei împotriva pandemiei și unde se tratează mulți alți pacienți ce suferă de maladii dintre cele mai grave.

Având în vedere starea de alertă națională și numărul de cazuri pozitive înregistrate zilnic, peste 3000 de noi cazuri, consider că finalizarea lucrărilor la clădirea SM este imperios necesară, urmându-se pașii consacrați în martie: hotărâri CJ și CL; acord de parteneriat girat de DSP, cu măsuri concrete în sarcina fiecărei părți; hotărâre CJSU care să consfințească proiectul descris mai sus.

Lucrările vor fi derulate în regim de urgență, cu respectarea măsurilor de complementarizare SJU – SM, dictate de Școala Națională de Management Sanitar, astfel încât după ce pandemia va trece SJU să aibă un pavilion municipal deplin funcțional, sub egida unei unități medicale singulare, de sine stătătoare.

Nu mai avem timp de pierdut. Pe această cale, lansez o cordială invitație către primarul ales al Municipiului Bacău, Lucian Stanciu-Viziteu, așteptându-l la masa parteneriatului administrativ cu CJ Bacău, un parteneriat bazat pe principii oneste, caracterizat de transparență, implicare și eficiență.

Am convingerea că, prin parteneriatul pe care-l vom agrea, vom crea infrastructura medicală necesară tratării, cu promptitudine, a cazurilor de îmbolnăviri cu noul coronavirus. Sănătatea băcăuanilor trebuie să fie, cu adevărat, o prioritate pentru noi toți!

#PentruSănătateaBăcăuanilor